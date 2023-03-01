Органоїди – це тривимірні згустки біологічної тканини, які вчені роками вирощують експериментуючи з ними. Дослідники на чолі з професором наук про здоров'я навколишнього середовища Томасом Хартунгом з Університету Джона Хопкінса працюють з органоїдами мозку маючи на меті створення "біокомп'ютера", який живиться від клітин людського мозку.

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Ми перебуваємо у тому моменті, коли технології для досягнення справжнього біокомп'ютера вже дозріли. Сподіваємося, що деякі з чудових функціональних можливостей людського мозку можуть бути реалізовані як ШІ, наприклад, його здатність приймати швидкі рішення на основі неповної і суперечливої інформації (інтуїтивне мислення),

– розповів Хартунг.

Використання органоїдів, вирощених з клітин, є вигідним для вчених, оскільки не вимагає тестування на людях або тваринах. Хартунг створює функціональні органоїди мозку з 2012 року, використовуючи клітини людської шкіри, які перепрограмовуються до стану ембріональних стовбурових клітин. Потім вони можуть бути використані для формування клітин мозку і, зрештою, органоїдів з функціонуючими нейронами та іншими особливостями, які можуть підтримувати основні функції, такі як пам'ять і безперервне навчання.

Це відкриває можливості для дослідження того, як працює людський мозок. Тому що ви можете почати маніпулювати системою, робити те, що з етичних міркувань не можна робити з людським мозком,

– пояснив науковець.

Живий комп'ютер

Науковці планують зібрати органоїди мозку в нові форми біологічного обчислювального обладнання, яке буде набагато енергоефективнішим, ніж сучасні суперкомп'ютери. Такий комп'ютери краще справлятиметься зі складними логічними проблемами.

Органоїдний інтелект і біокомп'ютери не становитимуть загрози для ШІ або людського мозку, вирощеного старомодним способом, найближчим часом. Але Хартунг вважає, що настав час почати збільшувати виробництво мозкових органоїдів і навчати їх за допомогою ШІ, щоб подолати деякі недоліки наших існуючих кремнієвих систем.

Науковець наголошує, що перш ніж буде досягнено мети створити щось, порівнянне з будь-яким типом біологічного комп'ютера, минуть десятиліття.