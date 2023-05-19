Це найдавніша майже повна Біблія на івриті. Її ціна – одна з найвищих, яку платили за історичний документ на аукціоні.
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The Codex Sassoon
- Том, відомий як Кодекс Сассуна, містить всі 24 книги єврейської Біблії, за винятком приблизно восьми аркушів, включаючи перші 10 розділів книги Буття.
- Дослідники датують його кінцем ІХ або початком Х століття, що робить його найдавнішою майже повною Біблією на івриті, про яку відомо.
- З 1989 року вона належить швейцарській фінансистці та колекціонерці Жаккі Сафра, і її бачили лише кілька науковців.
Незабаром після аукціону Sotheby's оголосив, що покупцем стала організація "American Friends of the ANU — Museum of the Jewish People". Це стало можливим завдяки пожертвуванню Альфреда Х. Мозеса, колишнього посла в Румунії, та його сім'ї. Кодекс буде переданий музею (раніше відомому як Музей єврейської діаспори) і стане частиною основної експозиції.
Єврейська Біблія є найвпливовішою в історії і є основою західної цивілізації. Я радію, знаючи, що вона належить єврейському народу. Моєю місією, усвідомлюючи історичне значення Кодексу Сассуна, було переконатися, що він знаходиться в місці з глобальним доступом для всіх людей,
– каже Мозес
Цінник у 38,1 мільйона доларів, включно з комісією покупця, може здатися досить невеликим порівняно з космічними цінами, які регулярно виставляють за твори мистецтва, але для книг та історичних документів ця сума є майже рекордною.
Востаннє Codex Sassoon продавали на аукціоні у 1989 році за 3,19 мільйона доларів (майже 8 мільйонів доларів у нинішньому еквіваленті). Неназваний покупець згодом продав його в Сафрі за невідому ціну.