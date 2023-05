Це найдавніша майже повна Біблія на івриті. Її ціна – одна з найвищих, яку платили за історичний документ на аукціоні.

Цікаво Космічні промені допомогли відкрити стародавню похоронну камеру під Неаполем

The Codex Sassoon

Том, відомий як Кодекс Сассуна, містить всі 24 книги єврейської Біблії, за винятком приблизно восьми аркушів, включаючи перші 10 розділів книги Буття.

Дослідники датують його кінцем ІХ або початком Х століття, що робить його найдавнішою майже повною Біблією на івриті, про яку відомо.

З 1989 року вона належить швейцарській фінансистці та колекціонерці Жаккі Сафра, і її бачили лише кілька науковців.

Незабаром після аукціону Sotheby's оголосив, що покупцем стала організація "American Friends of the ANU — Museum of the Jewish People". Це стало можливим завдяки пожертвуванню Альфреда Х. Мозеса, колишнього посла в Румунії, та його сім'ї. Кодекс буде переданий музею (раніше відомому як Музей єврейської діаспори) і стане частиною основної експозиції.

Єврейська Біблія є найвпливовішою в історії і є основою західної цивілізації. Я радію, знаючи, що вона належить єврейському народу. Моєю місією, усвідомлюючи історичне значення Кодексу Сассуна, було переконатися, що він знаходиться в місці з глобальним доступом для всіх людей,

– каже Мозес

Цінник у 38,1 мільйона доларів, включно з комісією покупця, може здатися досить невеликим порівняно з космічними цінами, які регулярно виставляють за твори мистецтва, але для книг та історичних документів ця сума є майже рекордною.

Востаннє Codex Sassoon продавали на аукціоні у 1989 році за 3,19 мільйона доларів (майже 8 мільйонів доларів у нинішньому еквіваленті). Неназваний покупець згодом продав його в Сафрі за невідому ціну.