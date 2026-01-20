Consumer Reports проаналізував відгуки своїх учасників про майже 70 тисяч принтерів, придбаних у період з 2016 по 2024 рік. У дослідженні окремо оцінювали лазерні та струменеві моделі, адже ці типи мають різні конструктивні особливості та типові проблеми. Результати показали, що навіть великі й відомі бренди не завжди виправдовують очікування. Про це повідомляє BGR.

Які бренди принтерів виявилися найменш надійними?

Лазерні принтери Lexmark. У сегменті лазерних принтерів Consumer Reports тестував моделі Brother, Canon, HP, Lexmark та Xerox. Lexmark з'явився лише в одній категорії – кольорові лазерні багатофункціональні пристрої. У цій групі його моделі отримали посередні оцінки, поступившись конкурентам. З огляду на обмежену кількість відгуків і середні результати, бренд не справив сильного враження на користувачів.

Лазерні принтери Xerox. Xerox уперше потрапив до звіту Consumer Reports через достатній обсяг зібраних даних. Принтери бренду оцінювали у кількох категоріях, зокрема чорно-білі та кольорові лазерні БФП. У всіх випадках результати були лише прийнятними або середніми. Жодна модель не отримала провальних оцінок, але за надійністю Xerox помітно поступився Brother, Canon і HP.

Струменеві принтери Canon. Consumer Reports окремо дослідив струменеві принтери, які зазвичай дешевші, але частіше стикаються з проблемами друку та дорогими витратами на картриджі. Canon показав середні результати у звичайних та багатофункціональних струменевих принтерах. Найгірше бренд проявив себе у категорії струменевих принтерів з чорнильними баками – тут Canon отримав найнижчі оцінки серед усіх учасників тесту.

Струменеві принтери HP. HP залишається одним із найпопулярніших брендів, особливо серед багатофункціональних струменевих принтерів. Водночас Consumer Reports оцінив їхню надійність як стабільно середню. Як пише AOL, моделі HP не демонстрували значних переваг над конкурентами, а в сегменті звичайних струменевих принтерів усі протестовані пристрої не дотягнули до рекомендованого рівня надійності.

Струменеві принтери Epson. Epson має сильні позиції у вузькій ніші принтерів з чорнильними баками і саме тут показав найкращі результати в опитуванні. Проте в інших категоріях ситуація значно гірша. Багатофункціональні струменеві принтери Epson ледве досягли мінімально прийнятного рівня, а звичайні струменеві моделі отримали оцінки нижче рекомендованих. Це робить бренд ризикованим вибором, якщо йдеться не про бакові принтери.