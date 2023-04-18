Ви можете говорити що завгодно, але ніхто цього не побачить: як виглядає свобода слова за Маском

Раніше "тіньові бани" вже застосовувалися до публікації користувачів, які порушують правила платформи. Однак вони про це не знали, а лише могли здогадуватися ґрунтуючи свої припущення на тому, що твіт отримує значно менше охоплення, ніж попередні публікації.

До теми Twitter запустив монетизацію контенту – перший рік жодної комісії

Тепер Twitter планує додати видимі позначки до твітів, які були визначені як такі, що потенційно порушують його політику, і їхня видимість також буде зменшена. Компанія заявила, що ця зміна покликана призвести до більш пропорційних і прозорих правозастосовних дій (що б це не означало). Спочатку позначки будуть застосовуватися до твітів, які порушують політику Twitter щодо ненависницької поведінки, а в найближчі місяці ця функція буде поширена на інші сфери політики.



Ось як виглядатиме позначка на твітах / Фото Twitter

Нова політика також роз'яснює, що користувачі, чиї твіти будуть марковані, не будуть заблоковані або видалені з мережі, а дії політики відбуватимуться лише на рівні твіту і не впливатимуть на обліковий запис користувача. Однак користувачі зможуть залишити відгук, якщо вони вважають, що їхній твіт був неправильно позначений, хоча Twitter не гарантує відповіді або відновлення охоплення твіту (хто б сумнівався).

Що з цим рішенням не так

Існують побоювання щодо того, якою мірою автоматизація буде використовуватися в процесі прийняття рішень щодо маркування твітів, оскільки Twitter значно скоротив свої команди з питань довіри та безпеки. Компанія визнала, що може припускатися помилок, і згадала про плани дозволити авторам оскаржувати рішення в майбутньому, хоча жодних конкретних термінів не було надано.

Запуск цієї нової політики відбувся після суперечливих рішень, прийнятих Twitter під керівництвом Ілона Маска, який нещодавно взяв компанію під свій контроль. Маск відомий як прихильник свободи слова (хоч він і не розуміє, що це таке) і в минулому критикував політику модерації Twitter. Однак потреба Twitter підтримувати функціонуючий бізнес і вирішувати проблеми рекламодавців, які залишають платформу з моменту приходу Маска, можливо, вплинула на рішення запровадити видимі позначки на твітах з низьким рейтингом.

Цікаво Наслідки дій Маска: у Росії можуть скасувати блокування Twitter, бо соцмережа стала лояльнішою

Twitter зазнав значних змін з моменту придбання компанії Маском, включаючи запровадження платної версії під назвою Twitter Blue та нещодавні зміни у способах маркування новин, які призвели до того, що деякі авторитетні новинні редакції повністю покинули платформу. Ефективність нової політики у вирішенні проблем прозорості та боротьби з мовою ворожнечі ще належить з'ясувати, оскільки Twitter продовжує вирішувати проблеми балансу між свободою слова та бізнес-інтересами на своїй платформі.