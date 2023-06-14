Tamagotchi Uni є новою версією віртуальних домашніх улюбленців. Сам ґаджет виконаний у класичному стилі та має при цьому кольоровий LCD-дисплей з діагоналлю 2,25 дюйма. Варто зазначити, що в плані дизайну іграшка недалеко пішла від своїх аналогів із дев'яностих – це все такий же шматок дешевого пластику яскравого кольору та кілька кнопок.

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Tamagotchi Uni

У Tamagotchi Uni є модулі Bluetooth та Wi-Fi. Останній забезпечить доступ до метавсесвіту Tamaverse, де гравці зможуть зустріти персонажів з усього світу, спробувати світову моду, ходити на вечірки, займатися спортом, подорожувати й ділитися стилем свого UniTama – так називаються віртуальні тварини, з якими взаємодіє гравець. Компанія зазначає, що в грі навіть можна "зустріти партнера мрії та одружитися". Для цього потрібно під'єднатися до Tamagotchi Uni вашого друга й почати ходити на побачення, дарувати та отримувати подарунки тощо.

Tamagotchi Uni / Фото Bandai Namco