Tamagotchi Uni є новою версією віртуальних домашніх улюбленців. Сам ґаджет виконаний у класичному стилі та має при цьому кольоровий LCD-дисплей з діагоналлю 2,25 дюйма. Варто зазначити, що в плані дизайну іграшка недалеко пішла від своїх аналогів із дев'яностих – це все такий же шматок дешевого пластику яскравого кольору та кілька кнопок.
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Tamagotchi Uni
- У Tamagotchi Uni є модулі Bluetooth та Wi-Fi. Останній забезпечить доступ до метавсесвіту Tamaverse, де гравці зможуть зустріти персонажів з усього світу, спробувати світову моду, ходити на вечірки, займатися спортом, подорожувати й ділитися стилем свого UniTama – так називаються віртуальні тварини, з якими взаємодіє гравець. Компанія зазначає, що в грі навіть можна "зустріти партнера мрії та одружитися". Для цього потрібно під'єднатися до Tamagotchi Uni вашого друга й почати ходити на побачення, дарувати та отримувати подарунки тощо.
Tamagotchi Uni / Фото Bandai Namco
- У комплекті до пристрою пропонується браслет, щоб його можна було носити як годинник.
- Заряджати девайс можна через USB-C.
- Новинка містить різноманітні ігри, серед яких танці та ресторан фастфуду. За них гравці отримуватимуть спеціальні бали Gotchi, які можна буде витратити на покупки в Tama Mall.
- Tamagotchi Uni запропонує понад 20 персонажів для гри.
- Доступний батьківський контроль і 7 різних мов: англійська, іспанська, французька, німецька, італійська, португальська, японська.