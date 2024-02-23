Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, описує, як вчені вирішили дві основні проблеми цинк-іонних батарей: запобігти утворенню дендритів, металевих шипів, які можуть спричинити коротке замикання, і зменшити вироблення водню з водного електроліту, який може погіршити стан батареї.

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Детальніше про розробку

Дослідники використовували покриття з вольфраму та оксидів на електродах, щоб зменшити ріст дендритів і збільшити термін служби батареї. Вони також знайшли спосіб регулювати рівень кислотності водного розчину, щоб уповільнити генерацію водню.

Щільність енергії прототипу батареї склала 75 Вт-год/кг, що становить близько 30% від сучасних літій-іонних батарей, але порівнянна з ними за тривалістю циклів заряду і розряду.

Дослідники вважають, що цинк-іонні батареї мають великий потенціал для зберігання енергії, оскільки цинк легший за інші метали, такі як нікель і магній, і забезпечує вищу щільність енергії. Цинк також є доступним, дешевим та екологічно чистим.

Наступним кроком є збільшення щільності енергії наших батарей на водній основі шляхом розробки нових наноматеріалів в ролі електродних матеріалів,

– кажуть дослідники.

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Вони також зазначили, що магнієво-іонні акумулятори є більш перспективними в майбутньому, оскільки вони забезпечують швидшу зарядку і вищу потужність для енергоємних пристроїв і додатків.