Океанічна вода та арктична крига містять віруси, здатні утримувати викиди парникових газів. Учені вже з'ясовують, як їх посилити й залучити до контрольованого процесу поглинання вуглекислого газу та метану з атмосфери.

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Як це працює

Як пояснюється в пресрелізі Університету штату Огайо, науковці почали шукати віруси, які можуть допомогти пом'якшити найгірші наслідки зміни клімату. Деякі з них затримують вуглець у морській воді, а інші зупиняють витік метану з вічної мерзлоти, яка стрімко тане.

Спираючись на дослідження 2016 року, яке виявило віруси, що сприяють поглинанню вуглецю океаном, мікробіолог Метью Салліван та його колеги зараз використовують моделювання штучного інтелекту та секвенування геному, щоб ідентифікувати віруси з так званим "підводним вуглецевим метаболізмом", тобто механізмами поїдання вуглецю.

Океани поглинають вуглекислий газ, і це захищає нас від зміни клімату. Вуглець поглинається у вигляді газу, а його перетворення на органічний вуглець відбувається під впливом мікробів,

– пояснив Салліван, представляючи дослідження під час конференції Американської асоціації розвитку науки.

Він і його колеги, в тому числі доцентка мікробіології Вірджинія Річ і Дем'єн Евіллард з консорціуму Tara Oceans, ідентифікували аж 128 вірусів, які містять гени, які вони шукали, що вельми здивувало вчених.

Використовуючи нову систему штучного інтелекту, створену Eveillard, дослідники вивчають, чи може людина змінити біологію океану, щоб допомогти пом'якшити зміну клімату. Однак варто не забувати, що втручання в генетичний склад океанічного життя може обернутися іншими проблемами. Метаболічне моделювання спільноти, як називають систему Eveillard, спрямоване на вивчення будь-яких ненавмисних потенційних наслідків біохакінгу океанів.

Цікаво, що це дослідження про злам генів може також допомогти біоінженерії змінити мікробіом людини, потенційно впливаючи на все – від опіків на нашій шкірі до немовлят, народжених ВІЛ-позитивними матерями.