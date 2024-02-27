nubia Flip 5G ідентичний ZTE Libero Flip, який був анонсований для японського ринку минулого тижня. Телефон оснащений 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2790 x 1188 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

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Дисплей можна скласти навпіл, відкриваючи 1,43-дюймовий екран на зовнішній стороні. Зовнішній екран можна використовувати як видошукач для основної камери, а також для відповіді на дзвінки, керування відтворенням медіафайлів, перегляду погоди та інших простих завдань.

Детальніше про характеристики nubia Flip 5G

Телефон оснащений чіпсетом Snapdragon 7 Gen 1, який є процесором середнього класу з вісьмома ядрами та графічним процесором Adreno 644.

Акумулятор має ємність 4310 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт.

Пристрій також підтримує Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 та NFC.

Камери: одна 50-Мп камера на задній панелі з 2-Мп датчиком глибини, фронтальна камера на 16 Мп розташована на головному дисплеї.



nubia Flip 5G / Фото nubia

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Ціна nubia Flip 5G

Вартість nubia Flip 5G становить 599 доларів, що робить його одним з найдоступніших складних смартфонів на ринку, адже його ціна значно нижча, ніж у інших складаних смартфонів від Samsung, Motorola та Huawei.

Nubia Flip 5G орієнтований на споживачів, які хочуть випробувати складаний форм-фактор, не розорившись при цьому. Nubia Flip 5G буде доступний у чорному та золотистому кольорах.

Очікується, що телефон надійде у продаж найближчим часом, але точна дата і наявність ще не підтверджені.