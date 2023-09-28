І iPhone 15 Pro, і iPhone 15 можуть похвалитися компактним 6,1-дюймовим екраном, але між ними є кілька ключових відмінностей, про які розкаже 24 Канал. Наше порівняння покликане допомогти вам остаточно визначитися, який же смартфон обрати.

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Модель Pro оснащена новим чіпом A17 Pro для підвищення продуктивності, розширеними можливостями камери, трохи довшим часом автономної роботи та бажаним дисплеєм ProMotion з частотою оновлення 120 Гц. Тим часом стандартний iPhone 15 працює на старому чіпі A16 і не має деяких функцій камери та дисплея Pro. Але обидва ці пристрої мають також інші розбіжності.

Дизайн та якість дисплея

Хоча обидві моделі мають однаковий розмір екрана, iPhone 15 Pro може похвалитися більш тонкими рамками що додає йому сучасного вигляду та робить пристрій дещо вужчим. Модель Pro також має легшу титанову рамку, стійку до пошкоджень і відбитків пальців, на відміну від алюмінієвої рамки звичайного iPhone 15.

Помітною особливістю, ексклюзивною для iPhone 15 Pro, є програмована кнопка Action Button, яка замінює традиційний перемикач відключення звуку. Обидва телефони оснащені портом USB-C для покращеного підключення, причому модель Pro підтримує більш високу швидкість передачі даних через USB 3.

Важливо! Обидва телефони мають захист від води та пилу за стандартом IP68.

Що стосується дисплея, обидва пристрої оснащені 6,1-дюймовою OLED-панеллю зі схожою роздільною здатністю та передачею кольору. Однак iPhone 15 Pro виділяється завдяки дисплею ProMotion з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує більш плавну прокрутку порівняно з екраном звичайного iPhone 15 з частотою оновлення 60 Гц.

Продуктивність і програмне забезпечення

Як ми вже зазначали вище, iPhone 15 Pro отримав новий чип A17 Pro, який є помітним покращенням у порівнянні з чіпом A16 Bionic в iPhone 15. Ще ж і надто A17 виконаний за 3-нм виробничим техпроцесом, що забезпечує підвищену потужність, ефективність і більшу кількість транзисторів.



Характеристики процесорів нових iPhone 15 / Фото Phone Arena

Крім того, iPhone 15 Pro може похвалитися 8 ГБ оперативної пам'яті, тоді як звичайний iPhone 15 має 6 ГБ, хоча Apple офіційно не розкриває ці цифри.

Обидві моделі працюють під управлінням iOS 17, в якій покращено роботу таких застосунків, як "Телефон", "Повідомлення" та FaceTime, а також впроваджено такі вдосконалення, як покращена автокорекція та можливість запуску Siri простим промовлянням слова "Siri".

Зразкова політика Apple щодо оновлення програмного забезпечення гарантує, що обидва телефони отримуватимуть оновлення щонайменше п'ять-шість років.

Для зв'язку обидва телефони підтримують діапазони 5G і мають функцію екстреного виклику SOS через супутник, особливо цінну в районах, де немає покриття стільникового зв'язку.

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Камера

Система камер відрізняє iPhone 15 Pro від стандартного iPhone 15. Модель Pro пропонує камеру з 3-кратним зумом, що забезпечує універсальність для зйомки в портретному режимі.

Звичайний iPhone 15, однак, отримав значне оновлення: 48-мегапіксельний сенсор основної камери, що підтримує 2-кратний оптичний зум і 2-кратну зйомку портретів.



Камери нових iPhone 15 / Фото Phone Arena

Обидві моделі знімають фотографії Super High Res з роздільною здатністю 24 мегапікселі, досягаючи балансу між деталізацією та розміром файлу. Варіант Pro представляє нові оптичні фокусні відстані 1,2X та 1,5X, що забезпечують покращену універсальність та якість зображень.

Максимальний зум в iPhone 15 Pro здатний на 15-кратне збільшення, у порівнянні зі стандартним 10-кратним у iPhone 15. Модель Pro також пропонує запис відео у форматі ProRes, хоча ця функція може задовольнити переважно професійних користувачів через великі розміри файлів і вимоги до редагування.

Якість звуку та тактильні відчуття

Обидва телефони оснащені основними динаміками, розташованими знизу, та динаміками для навушників. Хоча їхнє апаратне забезпечення схоже, iPhone 15 Pro пропонує дещо кращу якість звуку, з чистішими високими частотами та більшою силою звуку. Однак для більшості користувачів ця різниця може бути несуттєвою.

В обох моделях відсутній роз'єм для навушників, але новий порт USB-C дозволяє підключати дротові навушники.

Тактильні відчуття залишаються незмінними, оскільки обидва телефони оснащені надійною технологією Taptic Engine від Apple.

Час автономної роботи та заряджання

Дивно, але звичайний iPhone 15 оснащений трохи більшим акумулятором (3349 мАг), ніж iPhone 15 Pro (3274 мАг). Apple стверджує, що модель Pro забезпечує кращий час автономної роботи для потокового відео, тоді як стандартний iPhone 15 працює довше для відтворення аудіо.



iPhone 15 нарешті отримали роз'єм USB-C / Фото Phone Arena

Зрештою, обидва телефони потребують щоденної зарядки.

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Підсумки та остаточний вердикт

На закінчення, iPhone 15 Pro та iPhone 15 пропонують вражаюче схожі функції, що робить вибір між ними непростим. У той час як модель Pro виблискує дисплеєм ProMotion з частотою оновлення 120 Гц, камерою з 3-кратним зумом і новою кнопкою Action Button, стандартний iPhone 15 може похвалитися довшим часом автономної роботи, легшою конструкцією і покращеною 48-мегапіксельною основною камерою.

Цього року споживачі мають унікальну можливість заощадити 200 доларів і вибрати модель без функції Pro, оскільки різниця між ними ще ніколи не була такою незначною.