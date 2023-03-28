Дослідження, проведене під керівництвом Сюй Чженьміна, запропонувало використовувати залишковий заряд батарей для вилучення іонів міді, кадмію, цинку та хрому з водних розчинів. Науковці виявили, що до 90 відсотків енергії використаних батарейок можна використовувати для видалення важких металів з води.

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Експеримент

Коли дослідники почали експерименти з відновлення водних розчинів солей міді, кадмію та заліза, вони виявили, що відновлювальний потенціал розряджених літій-іонних акумуляторів сильно і нерегулярно залежить від кислотності середовища. Для успішного протікання електрохімічного процесу потенціал повинен бути постійним, тому вчені вирішили з'ясувати, чому потенціал катода дивно поводиться в розчині солей важких металів.

Для цього хіміки приготували розчини гідроксиду натрію, хлориду натрію та сульфату натрію і занурили батареї в ці розчини для проведення вольтамперометричного дослідження. Вони виявили, що поведінка батареї в лужному розчині була зумовлена пасивацією залізного покриття батареї. Воно було вкрите тонким шаром оксиду, який перешкоджав його подальшому окисленню.

Вчені з'ясували, що струм, який протікає через батарею, можна контролювати, змінюючи кислотність середовища. А оскільки катодний потенціал залежить від сили струму, на нього також можна впливати простим додаванням кислоти або лугу.

Далі хіміки приготували розчини солей міді та кадмію і спробували розділити метали окремо. Для цього вони додали кислоту до розчину зі значенням рН два, а потім занурили в нього використану батарейку. Залізна поверхня почала розчинятися, і на ній почала осідати мідь, причому 85 відсотків залишкової енергії батареї було використано для виділення міді. З кадмієм, який відновлювався при pH=4, ситуація була гіршою: на цей процес витрачалося лише 13 відсотків залишкової енергії батареї.



Схема залежності параметрів реакції від кислотності і ступеня пасивації покриття батареї / Фото PNAS

Науковцям також вдалося відновити іони шестивалентного хрому, використавши 88% залишкової енергії акумулятора.

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Отримані результати свідчать про те, що використані літій-іонні батареї можуть бути екологічно чистим і недорогим рішенням для очищення води, забрудненої важкими металами. Успішність експерименту та результати дослідження можуть бути застосовані на практиці для очищення стічних вод і довкілля загалом.