Досі єдиний відомий метод виробництва максена включав кілька трудомістких етапів, зокрема нагрівання суміші до 1600 градусів за Цельсієм і занурення у фтористоводневу кислоту. Однак цей метод не підходив для масового виробництва через проблему утилізації відходів.

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У чому полягає простіший спосіб

Новий метод, відкритий вченими Чиказького університету, передбачає лише один крок: змішування кількох інгредієнтів з потрібним металом і нагрівання до 925 градусів. Цей простіший і дешевший спосіб виробництва максенів відкриває перед дослідниками можливості використовувати ці матеріали з різними сплавами та іонами.

Новий матеріал, як гарне листкове тісто, складається з надзвичайно тонкого шару металу. Розміщуючи між ними різні іони, інженери можуть створювати "електронні круасани" – пристрої з незвичайними властивостями.

Максени можна легко модифікувати, розміщуючи іони між шарами, що робить їх надзвичайно корисними для створення нових пристроїв, наприклад, для зберігання електроенергії або захисту від електромагнітних перешкод.

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Розробники вже випробували новий метод на цирконії та титані, але вони впевнені, що можна вигадати багато інших цікавих комбінацій. Відкриття нового методу є проривом у матеріалознавстві і відкриває нові можливості для виробництва металів товщиною всього в один атом.

До речі, нещодавно науковці з Китайської академії наук розробили новий тип скла, яке може біологічно розкладатися від 3 тижнів до 7,5 місяців. На відміну від звичайного скла, яке розкладається тисячоліттями і забруднює планету, якщо не переробляється, це експериментальне скло може розпадатися на складові елементи.