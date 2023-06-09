Концепція Your Offline Mix проста, але потужна. Плейлист автоматично поповнюється нещодавно відтвореними треками, щоб користувачі могли насолоджуватися улюбленою музикою навіть тоді, коли у них немає доступу до інтернету.

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Як це працює

Насправді все доволі просто і без жодних інноваційних розробок. Функція самозавантаження дозволяє зберігати вміст плейлиста безпосередньо в пам'яті пристрою, надаючи користувачам можливість прослуховувати музику офлайн, як це працює, наприклад, в YouTube Music, де вона називається Smart Download.

Функція стане в пригоді під час тривалого перельоту, у віддаленій місцевості зі слабким покриттям мережі або в дорозі чи на метро.

Хоча генеральний директор Spotify Деніел Ек підтвердив тестування Your Offline Mix, деталі щодо його доступності та регіонів тестування залишаються нерозкритими. Деякі користувачі вже повідомили про появу цього плейлиста у своєму застосунку.

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Варто зазначити, що поки неясно, чи буде Your Offline Mix доступний користувачам безкоштовного тарифного плану, чи обмежиться преміум-передплатниками. Spotify традиційно резервує певні функції та переваги виключно для своїх преміум-користувачів, але компанія може вирішити зробити цю конкретну функцію широко доступною для всіх користувачів, визнаючи її цінність для загального користувацького досвіду.