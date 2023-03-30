За словами представників OnePlus, робота над дизайном Jupiter Rock зайняла рік досліджень і розробок. Матеріал складний у виробництві, а продуктивність виробництва становить лише 50% на відміну від версій зі скляною задньою панеллю.

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Задня кришка на 100% відбирається вручну і проходить дев'ять складних процесів, перш ніж її можна буде використовувати на телефоні. Попри ці складнощі, OnePlus описує задню панель як прохолодну та приємну для шкіри, а використання гідроксиду алюмінію забезпечує приємні тактильні відчуття.



Смартфон OnePlus 11 Jupiter Rock edition / Фото OnePlus

Технічні характеристики смартфона

Jupiter Rock працює на 4-нм SoC Snapdragon 8 Gen 2 і може похвалитися 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ пам'яті для зберігання даних. Система мобільних камер Hasselblad включає основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп, надширококутну камеру з роздільною здатністю 48 Мп, телефотокамеру з роздільною здатністю 32 Мп та 2-кратним оптичним зумом, а також фронтальну камеру з роздільною здатністю 16 Мп.

Телефон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1440x3216 QHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працює під управлінням операційної системи Oppo ColorOS 13, яка базується на Android 13.

Телефон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю до 100 Вт. Акумулятор може зарядитися з 0% до 50% всього за 10 хвилин і з 0% до 100% всього за 25 хвилин.

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Ціна пристрою

Попередні замовлення на версію Jupiter Rock доступні вже зараз на сайті OnePlus, а початковий реліз запланований на 3 квітня. Пристрій буде доступний лише в Китаї і коштуватиме 4889 китайських юанів (приблизно 710 доларів або 655 євро).

Загалом, OnePlus 11 Jupiter Rock edition пропонує унікальний дизайн та висококласні флагманські характеристики, що робить його привабливим варіантом для техно ентузіастів, які завжди шукають щось особливе.