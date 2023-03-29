Власне користувачі смартфонів та інших ґаджетів під керуванням iOS покрили 64% від загальної суми витрат – 21,7 мільярда доларів. В цей час користувачі Android витратили 12,2 мільярда, що становить лише 36% від загальної суми витрат.

Читайте на сайті Чому смартфон неочікувано вимикається та що з цим можна зробити



Витрати користувачів на застосунки у першому кварталі 2023 року / Фото Data.ai



Витрати за період в розрізі платформ / Фото Data.ai

Лідерство серед країн

Звіт показує, що користувачі з США, Японії та Південної Кореї витратили найбільше на мобільні застосунки та ігри. Ігри, розважальні та комунікаційні програми були найпопулярнішими категоріями витрат, а активне зростання видатків користувачів спостерігалося в категоріях "відеоплеєри і програми для редагування", "дім" та "здоров'я і фітнес".

Що стосується завантажень програм, то в першому кварталі цього року користувачі обох платформ скачали на свої мобільні пристрої 38,2 мільярда застосунків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість завантажень на iOS збільшилася на 12% і досягла 9,1 мільярда утиліт. Кількість завантажень для Android зросла на 1% до 29,1 мільярда програм. Найбільше застосунків на свої пристрої встановили користувачі з Індії та Бразилії.



Кількість завантажень на різних платформах / Фото Data.ai

Популярні категорії

Найпопулярнішими категоріями завантажень на iOS були "ігри", а також "утиліти для фото- та відеозйомки". У розрізі категорій завантаження програм з "здоров'я та фітнесу", "навігації" і "каталогів" зросли на 17%, 15% та 12% відповідно. Ігри, різноманітні утиліти та розважальні програми були найчастіше завантаженими з Play Market. За категоріями найбільше зросла кількість завантажень в іграх, застосунків для підвищення продуктивності та освітніх програмах. Кількість завантажень у сегментах "продуктивність", "книги та довідники" і "навчання" зросла на 12%, 10% та 9% відповідно.

Найпопулярніший застосунок

Нарешті, найпопулярнішими мобільними застосунками за кількістю завантажень стали TikTok, Instagram і Facebook, а за витратами користувачів – TikTok, YouTube і Disney+. За кількістю активних користувачів найпопулярнішими виявилися Facebook, месенджер WhatsApp та Instagram.



Найпопулярніші застосунки / Фото Data.ai

Цікаво Нещодавно анонсований застосунок Apple Music Classical вже можна завантажити в App Store

Загалом, дані звіту свідчать про те, що мобільні застосунки та ігри продовжують залишатися популярним вибором для споживачів, а витрати та кількість завантажень зростають з року в рік.