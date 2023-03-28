Більше про Apple Music Classical

Як повідомляє 24 Канал, Apple Music Classical – це преміум-сервіс, який є безкоштовним для тих, хто вже має підписку на Apple Music. Він містить високоякісні треки різних жанрів класичної музики, включаючи оркестрову, хорову та оперну, що робить його ідеальним ресурсом для шанувальників класичної музики.

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Профілі композиторів у застосунку надають користувачам багато інформації про найвидатніших класичних композиторів світу, включаючи їхні біографії та ключові твори. Користувачі можуть легко шукати конкретних композиторів або переглядати великий каталог музики в фонотеці, щоб відкривати для себе нові твори.

Apple Music Classical наразі доступна лише для користувачів iOS, але Apple оголосила про плани випустити програму і для Android найближчим часом. Очікується, що цей крок збільшить охоплення сервісу, зробивши його доступним для мільйонів користувачів Android по всьому світу.



Apple Music Classical доступний для завантаження / Apple

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Загалом, Apple Music Classical є цікавим доповненням до вже вражаючого набору музичних сервісів Apple. Незалежно від того, чи ви є шанувальником класичної музики, чи тільки починаєте відкривати її для себе, цей застосунок, безсумнівно, є чудовим інструментом, який не варто оминати увагою.