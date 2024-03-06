Аби вам було легше розібратися в нових можливостях вашого смартфона, 24 Канал зібрав усі важливі оновлення в одному матеріалі.

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Нові емодзі

Оновлені смайлики містять варіації вже існуючих, де користувачі можуть вибирати напрямок емодзі. Серед помітних доповнень – фенікс, розірваний ланцюг, голова, що хитається вертикально або горизонтально, лайм, гриб і чотири сімейні емодзі без зазначення статі.



Apple додала нові емодзі / Скриншот 24 Каналу

Розширені можливості CarPlay

Користувачі CarPlay тепер можуть налаштовувати екран панелі приладів на деяких автомобілях, оснащених дисплеями панелі приладів CarPlay. Вони можуть вирішити, який екран показуватиме яку інформацію під час навігації, наприклад, покрокові вказівки або хід поїздки.



CarPlay отримав нові можливості / Фото Apple

Транскрипції в "Подкастах"

Застосунок "Подкасти" також отримав оновлення якості життя, додавши підтримку транскриптів. Ці транскрипти генеруються автоматично і доступні для всіх подкастів на платформі. Користувачі також можуть шукати слова в подкасті та переходити безпосередньо до вказаної частини.



В Apple "Подкастах" з'явилися транскрипції / Фото Apple

Квантово-стійке шифрування

Однією з найважливіших змін в iOS 17.4 є впровадження квантово-стійкого шифрування для iMessage. Apple розробила новий алгоритм під назвою PQ3, який забезпечує захист від атак типу "збирай зараз, розшифровуй пізніше", коли зашифровані дані викрадаються зловмисниками з наміром розшифрувати їх у майбутньому, можливо, з використанням квантових комп'ютерів.



Нова функція захисту повідомлень / Фото Apple

Функція увімкнена за замовчуванням, і всі розмови в iMessage перейдуть на новий протокол, як тільки користувачі оновлять свої iPhone до iOS 17.4.

Альтернативні магазини застосунків

Оновлення також приносить деякі зміни для користувачів з ЄС, які тепер можуть використовувати альтернативні магазини застосунків для встановлення нових програм поза межами App Store, якщо вони пройшли процес схвалення Apple.

Крім того, користувачі можуть встановити на своїх пристроях маркетплейс, відмінний від App Store, як опцію за замовчуванням. Браузери також більше не обмежуються движком WebKit, а це означає, що користувачі можуть отримати повноцінну версію Chrome та інших браузерів з підтримкою розширень.



З'явилися альтернативні магазини застосунків для європейців / Фото Apple

Інші незначні зміни в iOS 17.4 містять:

новий індикатор стану заряду акумулятора на моделях iPhone 15,

можливість вимагати затримку для захисту від крадіжок навіть у знайомих місцях,

новий віджет міського цифрового годинника?

і підтримку функції "Жива активність" для секундоміра в застосунку "Годинник".

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iOS 17.4 не є великим оновленням, але його не можна ігнорувати. Воно приносить деякі зміни та нові можливості і відображають прагнення Apple надавати користувачам iPhone безперебійну та безпечну роботу.

Користувачі можуть оновити свої iPhone до iOS 17.4, перейшовши в "Налаштування" > "Загальні" > "Оновлення програмного забезпечення".