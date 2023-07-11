Додавання функції скасування суттєво спростить роботу в текстових редакторах, повідомленнях та різних месенджерах. Така можливість давно підтримується низкою програм, в тому числі нотатником Google Keep. Однак на системному рівні для віртуальних клавіатур на Android ця функція була відсутня.

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Такі настільні операційні системи, як Windows і macOS, пропонують комбінації клавіш (Ctrl + Z або Command + Z), які дозволяють користувачам скасовувати останню дію в широкому спектрі програм. Нещодавні звіти свідчать, що Android скоро наздожене їх у цьому функціоналі.

Як працює функція

Наразі функція перебуває лише на етапі впровадження. Фахівці, що знайшли згадки в коді та елементи майбутнього функціоналу, зазначають, що вона буде розташована у випадаючому меню безпосередньо над клавішами.

Примітно, що нещодавно Google реалізував можливість перетягування кнопок у цій області, що дозволяє користувачам виносити часто використовувані клавіші на передній план для полегшення доступу до них.

Інтерфейс функції скасування: дивіться відео

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Хоча для виправлення помилкового автоперемикання вже існує функція "Скасувати", майбутня опція обіцяє бути набагато зручнішою та універсальнішою. Користувачі, безсумнівно, будуть раді цьому вдосконаленню, оскільки воно надає простіший спосіб скасувати ненавмисне видалення та відновити втрачений текст.