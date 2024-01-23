Основна увага в цьому оновленні приділяється впровадженню інноваційної функції "Захист від крадіжки", яка вимагає використання біометричної автентифікації, наприклад, Face ID або Touch ID, для критично важливих операцій на поточних моделях iPhone.

А тим часом Apple внесе зміни у функціонал iPhone під тиском ЄС

Що зміниться на практиці

На відміну від попередніх версій, які значною мірою покладалися на паролі блокування екрана, нова система вимагає від користувачів використовувати біометричну автентифікацію для критично важливих дій, включаючи:

управління налаштуваннями Apple ID,

перегляд збережених паролів,

подачу заявки на отримання Apple Card.

Слід зазначити, що цей захід безпеки забезпечує додатковий рівень захисту особистої інформації користувачів.

Як це працюватиме

Одним з ключових аспектів функції "Захист від крадіжки" є активація часової затримки при виконанні особливо чутливих операцій. Для таких дій, як зміна пароля Apple ID або коду доступу до iPhone, система не лише вимагає біометричної автентифікації, але й встановлює годинну затримку перед завершенням процесу.

Ця додаткова затримка має на меті обмежити доступ до критично важливих функцій, навіть якщо пристрій потрапить до чужих рук. Apple уточнює, що ця функція автоматично активується в незнайомих місцях, наприклад, в місцях, відмінних від звичайного будинку або робочого місця користувача.

Як увімкнути "Захист від крадіжки" в iPhone

Щоб активувати функцію "Захист від крадіжки", користувачі можуть перейти в застосунок "Налаштування" і отримати доступ до розділу "Face ID і пароль". Після введення поточного пароля користувачі можуть увімкнути цей новий рівень безпеки. Додаткову інформацію та інструкції щодо цієї функції можна знайти на офіційному веб-сайті Apple.

Дивіться також Як змінити гучність будильника на iPhone

Окрім помітного посилення безпеки, в iOS 17.3 представлено кілька інших покращень.

Спільні списки відтворення в Apple Music тепер підтримують спільні внески від друзів як в iOS 17.3, так і в macOS 14.3 Sonoma.

Користувачі тепер можуть транслювати контент на телевізори в деяких готелях, що покращує загальний користувацький досвід.

Варто наголосити, що Apple також випустила оновлення для попередніх версій операційної системи, включаючи iOS 9, 15 і 16. Ці оновлення включатимуть важливі виправлення безпеки.