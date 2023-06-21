Зазначається, що OpenAI звернулася до європейських законодавців з проханням внести кілька поправок до проєкту "Закону про штучний інтелект". Зокрема, вона запропонувала не відносити системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI), такі як ChatGPT і DALL-E від OpenAI, до категорії "високого ризику", що накладало б на них найсуворіші зобов'язання з безпеки та прозорості.

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OpenAI стверджує, що правилам цієї категорії повинні відповідати лише компанії, які явно застосовують ШІ у сферах і завданнях з високим рівнем ризику.

GPT-3 сама по собі не є системою високого ризику, але має можливості, які потенційно можуть бути використані у випадках використання з високим ризиком,

– зазначила OpenAI в офіційному документі, надісланому чиновникам Європейської комісії та Ради ЄС у вересні 2022 року.

OpenAI та Європейська комісія зустрілися в червні 2022 року, щоб роз'яснити категорії ризиків, запропоновані в проєкті закону про штучний інтелект.

Як зазначає Time в Європейській комісії, представники OpenAI на цій зустрічі висловили занепокоєння тим, що передбачуване надмірне регулювання може вплинути на інновації в галузі ШІ.

Зміни таки потрапили в проєкт закону

Схоже, що лобіювання OpenAI було в основному успішним – GPAI не віднесено до категорії високого ризику в остаточному проєкті закону ЄС про ШІ, схваленому 14 червня. Однак він накладає більш високі вимоги до прозорості для "базових моделей" – потужних систем ШІ, таких як GPT-3, які можна використовувати для різних завдань.

Закон вимагатиме від компаній проводити оцінку ризиків і розкривати інформацію про те, чи використовувалися матеріали, захищені авторським правом, для навчання своїх ШІ-моделей.

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OpenAI, поза тим, підтримує включення "базових моделей" як окремої категорії в закон про ШІ, хоча компанія вважає за краще не розкривати джерела даних для навчання своїх ШІ-моделей, побоюючись судових позовів про порушення авторських прав.

До набуття чинності "Закону ЄС про штучний інтелект" пройде ще багато часу. Очікується, що він буде схвалений наприкінці цього року і може зайняти до двох років, перш ніж набуде чинності.