Що стосується обмеження застосування ШІ, то мовиться перш за все про сфери розпізнавання облич та використання даних. Хоча закон ще не доопрацьований, прийняття проєкту закону знаменує собою початковий етап державного регулювання галузі ШІ, яка стрімко розвивається.

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Особливості "Закону про штучний інтелект"

Серед ключових моментів законодавства – використання технології розпізнавання облич. Європейський парламент проголосував за заборону розпізнавання облич у режимі реального часу, що викликало дебати про потенційні винятки для цілей національної безпеки та охорони правопорядку. Занепокоєння викликає інвазивний характер такої технології та її потенційний вплив на приватне життя і громадянські свободи.

Законопроєкт також стосується збору біометричних даних з платформ соціальних мереж для цілей штучного інтелекту. Після ретельної перевірки діяльності компанії Clearview AI, яка займалася розпізнаванням облич і збирала бази даних із соціальних мереж, законодавство вирішило чітко заборонити таку практику.

Цікавий факт! Законопроєкт передбачає заборону на використання технології розпізнавання емоцій правоохоронними органами, прикордонниками, на робочих місцях і в освітніх установах, що ще більше акцентує на прагненні захистити права людини.

Запропонований законопроєкт також розширює класифікацію систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику. Ця класифікація охоплює моделі ШІ, які, як вважається, можуть становити значні ризики для здоров'я, безпеки, основоположних прав, соціального середовища і навіть ті, що використовуються для впливу на виборців і результати виборів.

Зокрема, великі соціальні медіа-платформи, які використовують алгоритми для рекомендації контенту, були додані до списку високого ризику, визнаючи потенційні наслідки курації контенту, керованого ШІ.

Лідери галузі підтримують регулювання ШІ державою

Лідери галузі також беруть активну участь у дебатах щодо регулювання ШІ. Сем Альтман, виконавчий директор OpenAI, розпочав глобальну інформаційно-просвітницьку кампанію, зустрівшись із понад 100 законодавцями та політиками зі Сполучених Штатів, Південної Америки, Європи, Африки та Азії. Хоча Альтман висловив підтримку регулюванню ШІ, він застеріг, що пропозиція ЄС може спричинити значні труднощі з його впровадженням.

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Остаточна версія закону буде визначена в результаті переговорів між органами влади Європейського Союзу, включаючи Європейський парламент, Європейську комісію та Раду Європейського Союзу. Чиновники прагнуть досягти остаточної домовленості до кінця року, визнаючи необхідність дотримання балансу між використанням потенційних переваг ШІ та захистом прав людини і суспільного добробуту.