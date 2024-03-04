Маск зазначає, що OpenAI, яка підтримується Microsoft і очолюється генеральним директором Семом Альтманом, стала компанією, орієнтованою на отримання прибутку, яка розробляє загальний штучний інтелект, або AGI, попри потенційні ризики та шкоду, яку він може спричинити.

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Бізнесмен каже, що інвестував у OpenAI понад 44 мільйони доларів з 2016 по 2020 рік, більше, ніж будь-який інший донор, і допоміг стартапу найняти найкращих талантів та забезпечити офісні приміщення. Він також каже, що брав участь у важливих етапах і рішеннях компанії.

Однак Маск залишив раду директорів OpenAI у 2018 році, посилаючись на потенційний конфлікт інтересів з іншими своїми підприємствами, такими як Tesla і Neuralink. Відтоді, за його словами, OpenAI відійшов від свого початкового бачення і цінностей, а також став секретним і ексклюзивним.

Маск наводить приклад ChatGPT, чат-бота, який OpenAI випустила для громадськості наприкінці 2022 року, і який зробив OpenAI одним з найцінніших стартапів у світі, з оцінкою понад 80 мільярдів доларів. Маск стверджує, що ChatGPT є небезпечним і безвідповідальним застосуванням AGI, і що OpenAI не змогла забезпечити його безпеку та етичне використання.

Серед іншого Ілон Маск також звинувачує OpenAI у зміні своєї юридичної структури з неприбуткової на комерційну організацію з обмеженою відповідальністю, що, за його словами, є незаконним і неетичним.

Що кажуть в OpenAI

Керівники OpenAI заперечили звинувачення Маска і заявили, що той незадоволений тим, що він більше не є частиною стартапу.

У компанії зазначають, що Маск хотів мати повний контроль і мажоритарний пакет акцій OpenAI, і навіть пропонував злиття OpenAI з Tesla, але вони відхилили його пропозиції.

Вони також стверджують, що OpenAI все ще залишається незалежною і відданою своїй місії, яка полягає в тому, щоб ШІ приносив користь всьому людству, а також що вони є прозорими та інклюзивними у своїх дослідженнях і розробках.

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Найцікавіше попереду

Це перший випадок, коли суперечка між Маском та OpenAI переросла в судовий процес, але вони вже тривалий час перебувають у розбіжностях. Маск публічно критикував OpenAI і його партнерство з Microsoft, а також найняв деяких співзасновників і дослідників OpenAI для своїх власних підприємств.

Очікується, що судовий позов матиме значні наслідки для майбутнього штучного інтелекту, оскільки Маск і OpenAI є одними з найвпливовіших і найпотужніших гравців у цій галузі.