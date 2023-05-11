OPPO, відомий китайський виробник смартфонів, нещодавно запустив програму тестування, що дозволяє охочим випробувати Android 14 на OPPO Find N2 Flip. Однак компанія зробила застереження, рекомендуючи лише "просунутим користувачам" брати участь у встановленні цієї бета-версії через поточні обмеження прошивки та потенційні помилки.

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Але не все так просто

Для тих, хто зацікавлений у тестуванні Android 14 beta, образ можна завантажити безпосередньо з офіційного веб-сайту OPPO, а встановлювати все доведеться самостійно. Водночас компанія надає детальну інструкцію щодо встановлення програмного забезпечення, щоб гарантувати плавний перехід для тих, хто наважиться дослідити можливості цієї передової операційної системи.

Однак важливо зазначити, що поточна бета-версія Android 14 все ще перебуває на ранній стадії розробки і може містити деякі помилки та проблеми з сумісністю. Тому OPPO не рекомендує встановлювати цю ОС на свій основний пристрій, оскільки стабільність і оптимальна функціональність не можуть бути гарантовані на цей час.

А тим часом 10 травня Google провела велику презентацію для розробників, на якій представила безліч нових продуктів. Основна увага була зосереджена на прогресі в галузі штучного інтелекту, але технічний гігант також представив кілька нових пристроїв, включаючи Pixel 7a – новий смартфон середнього класу.