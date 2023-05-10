POCO F5 Pro

Як повідомляє 24 Канал, європейська версія POCO F5 Pro, як і глобальний варіант, пропонується в трьох різних конфігураціях пам'яті:

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8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю зберігання 256 ГБ,

12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю зберігання 256 ГБ,

12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю зберігання 512 ГБ.

Рекомендовані виробником ціни на ці варіанти складають 580, 630 та 650 євро відповідно.

Незалежно від обраної конфігурації, покупці отримають двомісячну підписку на YouTube Premium та 100 ГБ сховища Google One терміном на пів року. Крім того, доступна програма trade-in, яка дозволяє покупцям обміняти свої старі смартфони на нові POCO F5 Pro.

Технічні характеристики POCO F5 Pro

Процесор Snapdragon 8+ Gen 1 Дисплей WQHD+ (3200 x 1440 пікселів), частота оновлення 120 Гц, 6,67" діагональ, щільність 526 ppi, Gorilla Glass 5 Фронтальна камера 16 Мп Задня камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп Зйомка відео 8K при 30 FPS, 4K при 60 FPS Ємність батареї 5160 мАг Швидка зарядка Провідна - 67 Вт, бездротова - 30 Вт Зв'язок та роз'єми NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, роз'єм для навушників Операційна система MIUI 14 на базі Android 13

Фотографії POCO F5 Pro

Знижки для покупців

На старті продажів версії POCO F5 Pro з 8 ГБ оперативної пам'яті/256 ГБ пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті/512 ГБ пам'яті знижені на 100 євро. "Середній" варіант, який, ймовірно, є моделлю з 12 ГБ оперативної пам'яті/256 ГБ пам'яті, можна придбати зі знижкою 130 євро протягом місяця. Крім того, клієнти можуть заощадити 10 євро при замовленні Redmi Smart Band 2 і 3 євро при покупці кабелю Lightning-USB-C.

POCO F5

POCO F5 доступний на ринку у двох модифікаціях:

Смартфон з 8 ГБ оперативної пам'яті обійдеться в 379 доларів.

Смартфон з 12 ГБ оперативки дорожчий і коштуватиме 429 доларів.

Обидва оснащені накопичувачем місткістю 256 ГБ і на старті продажів обидві конфігурації доступні зі знижкою 50 доларів.

Характеристики POCO F5

Процесор Snapdragon 7+ Gen 2 Дисплей Full HD+ AMOLED, частота оновлення 120 Гц, 6,67" діагональ Фронтальна камера 32 Мп Задня камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп Зйомка відео 4K UHD, обмежено до 30 FPS Ємність батареї 5000 мАг Швидка зарядка 67 Вт Зв'язок та роз'єми NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, роз'єм для навушників Операційна система MIUI 14 на базі Android 13

Фото смартфона POCO F5

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Хоча POCO F5 Pro був заявлений як найдорожчий смартфон в історії бренду, він не зміг перевершити POCO F4 GT за ціною. Минулорічна модель POCO F4 GT з 12 ГБ оперативної пам'яті/256 ГБ постійної пам'яті продавалася за 699 євро. Наразі ця модель вже не продається, але версія з 8 ГБ оперативної пам'яті/128 ГБ пам'яті знизилася в ціні з 600 до 500 євро за рік.