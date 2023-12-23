Землі достатньо нагрітися лише на кілька десятків градусів і вона стане такою ж негостинною, як і Венера. На цій планеті середня температура поверхні становить близько 464 градусів за Цельсієм. Вчені пояснили причинно-наслідкові зв'язки.

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Що показала симуляція

Група астрономів з Женевського університету (UNIGE) за підтримки французьких лабораторій CNRS у Парижі та Бордо оголосила, що вони першими змоделювали всі етапи розгортання парникового ефекту.

Парниковий ефект – це процес, внаслідок якого певні гази в атмосфері Землі затримують сонячне тепло. До таких, наприклад, належать вуглекислий газ та метан. Другий у рази гірший за своїм впливом на навколишнє середовище. Деякі парникові гази утворюються природним шляхом, як-от водяна пара внаслідок випаровування води. Інші ж продукуємо ми, люди, шляхом спалювання викопних видів палива, таких як вугілля, нафта і газ.

Парниковий ефект, який розглядається в дослідженні, виникає, коли збільшується сонячне випромінювання, що спричиняє різке, лавиноподібне зростання температури на планеті. "З початкових стадій процесу структура атмосфери і хмарний покрив зазнають значних змін, що призводить до майже нестримного і дуже складного для зворотного розвитку парникового ефекту", – йдеться в звіті.

Дослідження було розроблене частково для того, щоб надати інструмент для вивчення клімату на інших планетах і допомогти визначити їхній потенціал для життя. Але воно також дає уявлення про ризики для клімату Землі в найближчі століття. Вчені показали, що "невеликого збільшення сонячного випромінювання, котре призведе до підвищення глобальної температури Землі всього на кілька десятків градусів, буде достатньо, щоб запустити цей незворотний процес на Землі і зробити нашу планету такою ж негостинною, як Венера".

Ідея парникового ефекту не є новою. Вона передбачає, що планета еволюціонує від помірного стану, подібного до того, який існує на Землі, до стану з температурою поверхні понад 1000 градусів за Цельсієм. Невеликий парниковий ефект є корисним, кажуть дослідники, зазначаючи, що без нього середня температура Землі була б нижче нуля, і вона була б вкритою льодом кулею, ворожою для життя. Але надто сильний парниковий ефект збільшує випаровування океанів і, таким чином, кількість водяної пари в атмосфері, затримуючи тепло.

Це фактично каскадний, взаємопов'язаний, замкнений процес. Вода випаровується й утворює своєрідний "щит", який утримує тепло. Це тепло вкупі з сонцем посилює випаровування води ще більше, посилюючи щит, який ще більше підвищує температуру. Розсіяти його майже неможливо, адже поки ви пробуєте це зробити, нова порція водяної пари прибуватиме. В дослідженні вчені розглядають сонячне випромінювання як важіль запуску процесу, але навряд чи нам варто боятися цього, оскільки ніщо не свідчить, що Сонце може збільшити свою температуру. Його еволюція дає нам ще мільйони років, перш ніж зоря почне старіти й збільшуватись у розмірах, наближаючи свою корону до планети. Таким важелем гіпотетично може стати й наша діяльність, адже ми викидаємо в повітря інші парникові гази, підвищуючи температуру атмосфери. На щастя, ми робимо це не настільки швидко, щоб температура планети різко зросла на десятки градусів.

Існує критичний поріг для тієї кількості водяної пари, за яким планета більше не може охолоджуватися. З цього моменту все розгортається далі, поки океани випаруються повністю, а температура досягне кількох сотень градусів,

– каже провідний автор дослідження Гійом Шаверо.

Раніше дослідники вже моделювали певні етапи парникового ефекту, але ці симуляції обмежувалися лише температурами, придатними для життя людини. Це нове дослідження охоплює всі етапи та спектри, тобто весь процес. Його демонстрація дозволила проілюструвати, як із самого початку у високих шарах атмосфери з'являється особливий, щільний хмарний візерунок, який посилює ефект парника і робить процес незворотнім та самопідтримуваним.

"Структура атмосфери глибоко змінюється", – сказав Шаверо, який зараз він досліджує, чи можуть парникові гази, що викидаються людиною, викликати такий самий процес, як і збільшення яскравості Сонця, йдеться в заяві.

Кліматологи попереджають, що якщо середня температура Землі підніметься більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня, ми ризикуємо запустити неконтрольовану зміну клімату. Хоча це не те ж саме, що парниковий ефект, дослідники попереджають, що Земля вже недалеко від "апокаліптичного сценарію".