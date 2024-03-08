До кінця 2024 року користувачі з ЄС зможуть видалити попередньо встановлений браузер Safari, а до осені 2025 року буде запроваджено більш зручний механізм перенесення даних користувачів на смартфони інших виробників, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті Люди досі кладуть свої смартфони екраном донизу, чому так відбувається?

Ключові зміни

Вибір браузера . Починаючи з нещодавнього оновлення iOS 17.4, при першому запуску користувачам пропонується продовжити використання Safari або вибрати одну з популярних альтернатив.

. Починаючи з нещодавнього оновлення iOS 17.4, при першому запуску користувачам пропонується продовжити використання Safari або вибрати одну з популярних альтернатив. Механізм передачі даних . Apple впровадить механізм передачі даних між встановленими браузерами і дозволить повністю видалити Safari до початку 2025 року.

. Apple впровадить механізм передачі даних між встановленими браузерами і дозволить повністю видалити Safari до початку 2025 року. Навігаційний додаток за замовчуванням . Користувачі iOS в ЄС матимуть можливість змінити навігаційний додаток за замовчуванням до березня 2025 року

. Користувачі iOS в ЄС матимуть можливість змінити навігаційний додаток за замовчуванням до березня 2025 року Доступ до даних третіх осіб . Сайт Apple Data & Privacy з часом дозволить користувачам надавати стороннім компаніям доступ до своїх даних з можливістю відкликати дозвіл у будь-який час.

. Сайт Apple Data & Privacy з часом дозволить користувачам надавати стороннім компаніям доступ до своїх даних з можливістю відкликати дозвіл у будь-який час. Експорт даних. Користувачі зможуть ініціювати щоденний експорт даних з App Store протягом місяця або щотижня протягом пів року.

Водночас Apple критикує закон DMA, стверджуючи, що він загрожує безпеці користувачів і розробників, відкриваючи нові шляхи для шахрайства та поширення шкідливого контенту.

Компанія наголошує на ризиках, пов'язаних з альтернативними методами розповсюдження програмного забезпечення (сторонні магазини застосунків), включаючи загрози конфіденційності та поширення незаконного або шкідливого контенту через нижчі стандарти модерації.

Дивіться також Apple оновила iOS до версії 17․4: що нового з'явилося в ваших iPhone

Цей крок є значним зрушенням у підході Apple до перенесення даних користувачів і може стати прецедентом для інших технологічних гігантів у цій галузі. Разом з тим слід очікувати, що такі зміни будуть доступні лише для власників iPhone, які проживають у Європі, принаймні поки що.