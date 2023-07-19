Як повідомляє 24 Канал, офіційний список змін розкриває кілька важливих доповнень до Threads. Про деталі оновлення повідомив розробник застосунку Threads для iOS Камерон Рот.

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Що нового з'явилося в Thteads

Тепер користувачі зможуть насолоджуватися зручністю перекладу повідомлень на різні мови, забезпечуючи безперешкодну комунікацію.

Крім того, з'явилася нова вкладка, яка дозволяє користувачам легко переглядати, хто підписаний на їхні профілі.

Оновлення також додає мітки для репостів, що дозволяє користувачам персоналізувати свій досвід обміну контентом.

Крім того, список підписників Instagram був інтегрований у Threads, що надає користувачам консолідовану інформацію про їхні соціальні зв'язки на всіх мета-платформах.

На додаток до цих нових функцій, Meta працювала над виправленням помилок, про які повідомляли користувачі, а також над підвищенням загальної швидкості та продуктивності застосунку. Ці вдосконалення мають на меті забезпечити більш плавну та приємну роботу користувачів.

Важливо! Оновлення спершу з'являться у застосунку для iOS. Очікувана дата виходу оновлення не вказана, але Мета запевняє користувачів, що нововведення будуть впроваджені найближчим часом.

Threads втрачає користувачів

Напередодні Threads зазнала значного падіння популярності і це сталося за надзвичайно короткий період. Нещодавні звіти свідчать, що залученість користувачів платформи впала на приголомшливі 60% менш ніж за два тижні після її запуску, невдовзі після того, як вона подолала позначку в 100 мільйонів користувачів.

Аналітики пояснюють це зниження зниженням інтересу до Threads серед користувачів, які не бачать його цінності та призначення. Початковий ентузіазм, який оточував нову соціальну мережу, здається, розвіявся, залишивши мало слідів від активності, яка спостерігалася на старті. Критики вказують на те, що практика цензури, яка була спірним питанням в інших проєктах Марка Цукерберга, могла сприяти зменшенню привабливості Threads.

До теми Менш ніж за два тижні після запуску популярність Threads упала на 60%

Майбутнє Threads залишається невизначеним, оскільки Meta прагне відновити довіру користувачів і відродити інтерес до платформи. Залишається тільки спостерігати, як майбутнє оновлення і будь-які майбутні зміни вплинуть на траєкторію розвитку цієї молодої соціальної мережі в конкурентному середовищі соціальних медіа.