Що приховували сторінки

Історик Григорій Кессель з Австрійської академії наук оголосив про це відкриття в статті в журналі "New Testament Studies". Це рецензований науковий журнал, який друкується видавництвом Кембриджського університету.

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За словами Кесселя, він використав ультрафіолетову фотографію, щоб побачити більш ранній текст під трьома шарами слів, написаних на палімпсесті — типі стародавнього манускрипту, який люди використовували, щоб стирати попередні написи й писати поверх них новий текст. Однак часто сліди первісного письма лишалися. Палімпсести використовували в давнину через дефіцит пергаменту. Слова писали на матеріалі кілька разів, доки кілька шарів не закривали приховані під ними слова.

Текст, описаний у знахідці Кесселя, є давно небаченою версією 12-го розділу Євангелія від Матвія, який спочатку була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1500 років тому. Учений каже, що зробив це відкриття в манускрипті, який зберігається у Ватиканській бібліотеці.

Рукопис демонструє деякі незначні відмінності від сучасних перекладів тексту. Наприклад, оригінальна грецька версія Матвія 12:1, яка є найбільш часто використовуваною сьогодні, говорить: "Тоді Ісус проходив полями в суботу, і зголодніли Його учні та почали збирайте колоски та їсти". Нещодавно виявлений варіант дещо відрізняється. У ньому сказано: "почали зривати колоски, розтирати їх у руках і їсти".

Судячи з усього, якихось кардинальних відмінностей у сюжеті знайдено не було, або ж про них мовчать, враховуючи, що дослідження проводилося з дозволу Ватикану.