Що робить цьогорічний зорепад особливим?

Метеорні дощі виникають, коли Земля на своєму шляху перетинає орбіту комети. Її уламки, залишені там, де вона колись пролітала й розпадалась, згорають в атмосфері планети, падаючи з величезною швидкістю. Південні Тауриди – це потік, породжений кометою 2P/Енке. Він відомий тим, що часто створює надзвичайно яскраві метеори, відомі як вогняні кулі або боліди. Вони з'являються, коли в атмосферу на швидкості в десятки тисяч кілометрів на годину входять більші (ніж у інших випадках) фрагменти космічного сміття, пише 24 Канал з посиланням на Space.

2025 рік є особливим, оскільки це "рік рою" для Південних Таурид. Такі роки трапляються приблизно двічі на десятиліття з нерегулярними інтервалами. Це означає, що Земля проходить через ділянку орбіти комети, де скупчилась більша кількість великих уламків. За словами експерта Американського метеорного товариства Роберта Лансфорда, якщо звичайні частинки Таурид мають розмір горошини, то уламки "рою" можуть сягати розмірів від бейсбольного до баскетбольного м'яча. Згораючи в атмосфері, вони виглядають з Землі як яскраві вогняні кулі. Лансфорд зазначає, що цього року Земля проходить через зовнішній край "рою".

Під час піку в ніч з 4 на 5 листопада очікується до 10 яскравих метеорів на годину. Однак є перешкода – майже повний Місяць. Його яскраве світло може завадити побачити менш яскраві метеори, тож видимими залишаться лише найяскравіші боліди.

Як і коли дивитися?

Найкращий час для спостережень – години після опівночі, пише EarthSky. Радіант, тобто точка, з якої, як нам на Землі видається, вилітають метеори, розташований у сузір'ї Тельця. Це сузір'я з'являється над горизонтом невдовзі після заходу сонця і підіймається найвище після опівночі.



Де шукати Південні Тауриди / Фото Chris Vaughan/Starry Night

Щоб збільшити свої шанси, дайте очам звикнути до темряви протягом 30 хвилин і намагайтеся не дивитися прямо на Місяць. Найкраще місце для спостереження – ділянка неба приблизно на 40 градусів вище сузір'я Тельця, де сліди метеорів будуть найдовшими.

Наступний "рік рою" для Південних Таурид очікується не раніше 2032 року, тому не пропустіть нагоду побачити це природне світлове шоу.

Як це все знайти?

Щоб полегшити собі пошуки відповідних зірок і сузір'я Тельця, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів: