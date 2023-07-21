Михайло Федоров наголосив на необхідності для України переосмислити свої національні цілі та прокласти новий курс до процвітаючого майбутнього. За його словами, країна повинна зробити поворот, оскільки, попри прийняття ринкової економіки, залишки соціалістичного минулого все ще існують у різних урядових структурах та нормативних актах.

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Щоб розв'язати цю проблему, Федоров наголосив на важливості визначення амбітних цілей та забезпечення розуміння населенням причин, що стоять за критично важливими рішеннями.

Віцепрем'єр-міністр провів паралель між сміливими рішеннями, які приймають українські військові на полі бою, і необхідністю сміливих дій у всіх аспектах розвитку країни. Він висловив палку віру в те, що Україна може стати економічним та освітнім дивом на світовій арені, передбачаючи загальнонаціональну трансформацію на кшталт відомої Кремнієвої долини.

Ми повинні знайти свій шлях у сучасному світі

Для реалізації цього бачення Федоров наголосив на важливості створення кластерів, присвячених різним новим галузям, таким як оборонні технології, GovTech та цифрова економіка. Він навів успішний приклад "Дія Сіті", віртуального хабу, покликаного сприяти зростанню та інноваціям у всіх галузях і регіонах.

Запропонована "Кремнієва долина майбутнього" в Криму повинна складатися із супертехнологічного університету і технологічних компаній, що сприятиме створенню динамічної екосистеми, яка є рушієм прогресу та економічного зростання.

Федоров зауважив, що розвиток людського капіталу стане основою успіху України, процитувавши слова Отто фон Бісмарка: "Війни виграють не генерали, а шкільні вчителі". Він наголосив на необхідності системної стратегії трансформації, яка б надавала пріоритет освіті та розвитку людського капіталу з метою виховання висококваліфікованої робочої сили, здатної в майбутньому стати рушійною силою трильйонної економіки України.

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Визнаючи історичне значення Кремнієвої долини, Федоров зазначив, що з'явилися нові вектори розвитку, що робить необхідним для України прокласти свій шлях у сучасному світі. Він висловив оптимізм щодо потенціалу країни у створенні численних спеціалізованих кластерів та регіонів, присвячених різним передовим галузям промисловості.