Як повідомляє 24 Канал, з підписанням цієї угоди розпочався процес планування спільних інфраструктурних проєктів, з метою їх реалізації в найближчому майбутньому.

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Під час підписання угоди були присутні представники компанії Samsung та міністр інфраструктури Південної Кореї Вон Хі Рьон, який взяв участь в окремій зустрічі з Андрієм Садовим, присвяченій інфраструктурним проєктам та розвитку екосистеми реабілітації.



Андрій Садовий та Вон Хі Рьон / Фото Андрій Садовий

Чому це важливо

Угода між компаніями Samsung, Onur та містом Львів обіцяє сприяти налагодженню тісніших зв'язків та співпраці у сфері розвитку інфраструктури. Наразі триває планування спільних проєктів, і поки що невідомо, як це партнерство сприятиме зростанню та прогресу Львова та прилеглих територій.

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Варто додати, що нещодавно Південна Корея та Польща підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у відбудові України. У Меморандумі зазначено, що обидві країни є оптимальними партнерами щодо цього.