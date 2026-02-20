Офіційної дати немає, але аналітики припускають реліз у 2027 році — через сім років після виходу PlayStation 5. Водночас з’являються прогнози про перенесення запуску на 2028 або навіть 2029 рік. Про це пише Cnet.

Коли може вийти PS6? Однією з причин можливого відтермінування називають дефіцит оперативної пам’яті, пов’язаний зі зростанням попиту з боку дата-центрів та AI-інфраструктури. Це може вплинути як на виробництво, так і на кінцеву вартість консолі.

Чи буде PS6 портативною? Чутки вказують, що Sony може готувати не лише стаціонарну консоль, а й портативну версію, здатну запускати ігри для PS6, а також попередніх поколінь.

Це дозволить компанії конкурувати з такими пристроями, як:

Nintendo Switch 2

Steam Deck

ROG Ally

Ймовірно, портативна PS6 зможе запускати нові ігри з нижчою якістю графіки або продуктивністю, щоб зберегти автономність. За чутками, її ціна може становити 400–500 доларів.

Скільки коштуватиме PlayStation 6? Традиційна «золота середина» для консолей — 500 доларів — зараз виглядає малоймовірною. Як пише Polygon, зростання цін на компоненти, тарифи та дефіцит RAM можуть підштовхнути ціну стаціонарної версії до 600–700 доларів.

Для порівняння, очікується, що нова домашня система від Valve може стартувати саме в цьому діапазоні.

Якщо Sony випустить і стаціонарну, і портативну модель, повний «екосистемний» комплект може обійтися геймерам приблизно в 1000 доларів.

Які характеристики отримає PS6? Sony продовжить співпрацю з AMD, як і в попередніх поколіннях. Під час презентацій компанії натякали на нові технології в межах Project Amethyst.

Серед можливих технічних особливостей:

нові ядра для покращеного рейтрейсингу

підтримка апскейлінгу на основі ШІ

технології зменшення навантаження на пропускну здатність пам’яті

щонайменше 16 ГБ оперативної пам’яті

SSD від 1 ТБ

підтримка Wi-Fi 7

новий стандарт HDMI 2.2

Також Sony може розширити функції хмарного геймінгу для підписників PS Plus і представити нові можливості контролера — подібно до адаптивних тригерів DualSense.

Чи стане це останнім поколінням консолей? З огляду на активний розвиток хмарних сервісів і портативного геймінгу, PS6 може стати важливим етапом трансформації ігрової індустрії. Питання лише в тому, чи буде 10-те покоління консолей фінальним у традиційному форматі, чи Sony знайде нову модель розвитку екосистеми PlayStation.