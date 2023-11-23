Ванесса Бендетті, глобальна керуюча директорка Kodak з питань кінематографії, розповіла виданню The Verge, що камера буде доступна в обмеженій кількості в США, починаючи з 4 грудня, після чого вона з'явиться в Канаді, Великобританії та на інших європейських ринках.

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Ціна вражає

Деяких ентузіастів може відлякати ціна, адже камера буде продаватися за 5495 доларів. Це значне зростання порівняно з початково запропонованою ціною у 2016 році, коли Kodak планував ціну в діапазоні від 400 до 750 доларів.

До 2018 року прогнозована вартість зросла до діапазону від 2,500 до 3,000 доларів. Нинішня ціна позиціонує камеру Super 8 як нішевий продукт, особливо у порівнянні з більш економічними вінтажними камерами Super 8, доступними за кілька сотень доларів.

Чим особлива Super 8 від Kodak

Попри свою преміальну вартість, камера Kodak Super 8 пропонує поєднання традиційної плівкової зйомки та сучасних функцій. Оснащена чотиридюймовим РК-видошукачем, картою пам'яті microSD для запису аудіо та виходом Micro HDMI для підключення зовнішнього монітора, камера намагається подолати розрив між аналоговою та цифровою сферами.

Однак, одним з помітних недоліків є залежність від зарядного порту Micro USB – вибір, який може викликати здивування у користувачів, що очікують більш сучасного рішення.

Super 8 від Kodak: дивіться відео

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Kodak заохочує тих, хто зацікавлений у камері Super 8, зареєструватися через форму бронювання, навіть якщо вони вже були в попередньому списку бронювання.

Для тих, хто не знайомий з нюансами зйомки на плівку, варто зазначити, що один картридж плівки Super 8 вартістю 35 доларів може відзняти приблизно дві з половиною хвилини 24 кадрів в секунду, що акцентує на необхідності ретельного відбору кадрів.