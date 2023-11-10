Важливі зміни

Ключовим покращенням Steam Deck OLED є використання 7,4-дюймового сенсорного OLED-екрану з роздільною здатністю 1280×800 пікселів, що є відходом від IPS-екрану в оригінальній моделі. OLED-дисплей забезпечує пікову яскравість 1000 кд/м2 в режимі HDR і 600 кд/м2 в режимі SDR, а також частоту оновлення до 90 Гц. Ці вдосконалення гарантовано забезпечать користувачам яскравіший візуальний досвід.

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Детальніше про характеристики Steam Deck OLED

Процесор

Під капотом Steam Deck OLED працює кастомний 6-нм процесор AMD з чотирма ядрами Zen 2 , що підтримують вісім віртуальних потоків.

, що підтримують вісім віртуальних потоків. Працюючи в діапазоні частот від 2,4 до 3,5 ГГц , процесор підтримує технічні характеристики оригінального чіпа, забезпечуючи стабільну продуктивність.

, процесор підтримує технічні характеристики оригінального чіпа, забезпечуючи стабільну продуктивність. Графічні можливості забезпечуються вісьмома ядрами RDNA 2 з частотою 1,6 ГГц, що забезпечує продуктивність на рівні 1,6 Тфлопс.

Пам'ять

Тепер Steam Deck OLED оснащений 16 ГБ швидшої пам'яті LPDDR5-6400 .

. Доступні варіанти пам'яті: 512 ГБ або 1 ТБ постійної пам'яті. Нагадаємо, що раніше це були варіанти на 64 ГБ і 256 ГБ відповідно.



Steam Deck OLED став потужнішим та яскравішим / Фото The Verge

Автономність

Час автономної роботи Steam Deck OLED збільшився завдяки ємнішому акумулятору на 50 Вт-год. У поєднанні з енергоефективністю OLED-екрану та новим процесором це обіцяє більше ігрового часу подалі від розетки.

Valve повідомляє, що час автономної роботи складає 3-12 годин, що є значним покращенням у порівнянні з оригінальною моделлю, яка працювала від 2 до 8 годин.

Розміри консолі залишилися незмінними, але вага зменшилася з 699 грамів до приблизно 640 грамів.

Інтерфейси

Valve включила в Steam Deck OLED передові бездротові функції, підтримуючи тридіапазонний Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц 2 x 2 MIMO) і Bluetooth 5.3. Це значне покращення порівняно з оригінальною версією, яка підтримувала дводіапазонний Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0.

А тепер найголовніше – ціни

Valve встановила ціну на Steam Deck OLED на рівні 549 доларів за версію на 512 ГБ і 649 доларів за версію на 1 ТБ. Консоль буде доступна для покупки 16 листопада. Крім того, спеціальна лімітована версія з напівпрозорим корпусом буде запропонована ексклюзивно в США і Канаді, з 1 ТБ постійної пам'яті.



Офіційні ціни на Steam Deck OLED / Фото Valve

Важливе уточнення! Офіційно Steam Deck в Україні не продається, тож ціни на портативку в нашій країні, ймовірно, суттєво відрізнятимуться від встановлених виробником.

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Якщо ви мріяли про Steam Deck, саме час зробити собі подарунок

Одночасно Valve оголосила про зниження ціни на оригінальну Steam Deck з 7-дюймовим IPS-екраном:

Версія на 64 ГБ – 349 доларів.

Версія на 256 ГБ – 399 доларів.

Версія на 512 ГБ – 449 доларів.

Крім того, док-станція Steam Deck подешевшала до 79 доларів, що робить її більш доступним аксесуаром для користувачів.