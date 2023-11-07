Ця вдосконалена система на основі камер дозволяє Matic точно орієнтуватися, уникаючи перешкод і ефективно прибираючи обмежені простори. Зокрема, Matic має голосове керування, незалежне виявлення бруду та індивідуальні налаштування прибирання, і все це з повагою до приватності користувача, оскільки він працює без підключення до Інтернету.

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Розроблений протягом шести років співзасновниками Мехулом Наріявала і Навнітом Далалом, які раніше працювали над такими проектами, як камера Nest Cam IQ і розумний дверний дзвінок Nest Hello в Google, Matic може похвалитися особливою здатністю створювати тривимірні карти свого оточення, що дозволяє йому рухатися як безпілотник на колесах.

Робот використовує камери і нейронні мережі для досягнення людського сприйняття і самонавчання, що полегшує розпізнавання зображень, прийняття рішень і створення тривимірних карт.

Зовнішній вигляд Matic відрізняється від традиційного дизайну круглих роботів-пилососів: приземкуватий білий корпус з помітними колесами та висувною насадкою, що нагадує улюбленого персонажа Волл-І з однойменного мультфільму.

На що здатен пилосос з ШІ

Matic пропонує як вологе, так і сухе прибирання та використовує машинний зір для розпізнавання різних типів підлоги, плавно перемикаючись між режимами прибирання.

Він оснащений двома великими передніми колесами, щоб легко пересуватися по килимах з високим ворсом і переходах між кімнатами. Насадка для прибирання підлоги – самоочисна роликова швабра.

Творці наголошують, що система уникнення перешкод на основі штучного інтелекту дозволяє Matic розрізняти сміття та інші об'єкти, такі як дитячі іграшки, забезпечуючи безпечну навігацію.

Крім того, Matic пропонує управління жестами через вбудований динамік і мікрофони, що дозволяє користувачам віддавати голосові команди для виконання конкретних завдань з прибирання.

Робот має можливість самостійно визначати зони, що потребують прибирання, та ініціювати сеанси прибирання через певні проміжки часу, поступово підлаштовуючись під уподобання користувача.

Matic спрощує обслуговування завдяки вбудованому резервуару для води об'ємом 600 мл та одноразовому 1-літровому мішку для сміття.

Коли контейнер для сміття заповнюється, робот автоматично сповіщає про це користувача, спрощуючи процес утилізації.

Пилосос збирає як рідкі, так і брудні відходи в один мішок, який може поглинати рідину.

Процес прибирання вражаюче тихий, з рівнем шуму, що не перевищує 55 дБ, забезпечуючи при цьому ефективність прибирання, порівнянну з повнорозмірними пилососами.

На що здатен Matic: дивіться відео

Сек'юрний пилосос

Однією з важливих переваг Matic є його орієнтація на конфіденційність, оскільки він працює без підключення до Інтернету, гарантуючи, що дані користувача залишаються в безпеці. Це відрізняє його від багатьох сучасних роботів-пилососів, які покладаються на хмарні сервіси для картографування, але обмежує його інтеграцію з популярними системами розумного дому, такими як Amazon Alexa або Google Home. Однак розробники активно вивчають можливість інтеграції стандарту розумного будинку Matter для підвищення сумісності з різними платформами та пристроями.

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Matic доступний для попереднього замовлення за зниженою ціною 1495 доларів, а звичайна ціна становить 1795 доларів. Початок поставок заплановано на березень 2024 року, що дозволить споживачам отримати інноваційне рішення для домашнього прибирання, орієнтоване на конфіденційність.