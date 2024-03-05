Історію Хізер Інслі з Канади була оприлюднена на сайті CBC, 24 Канал переклав та публікує її в адаптованому вигляді.

Якщо пропустили Подивіться, як будівельники намагаються зупинити потік лави за допомогою екскаватора

Неочікуване SMS

В момент коли вбита горем матір прийняла важке рішення пожертвувати органи свого сина Шона Кокса, вона абсолютно неочікувано отримала шокуюче текстове повідомлення з незнайомого їй номера. У повідомленні стверджувалося, що його надіслав її син.

43-річний Кокс довгий час боровся із залежністю і, як вважала Інслі, щойно помер від ускладнень, пов'язаних зі зловживанням психоактивними речовинами. Але він також часто писав і дзвонив з різних номерів, коли був на зв'язку, як це часто роблять залежні, що дуже збентежило жінку.

Чоловік Інслі, Білл, сказав їй, що текст, швидше за все, був просто "хворим жартом", але коли через кілька днів вона отримала ще одне повідомлення, то зателефонувала за цим номером і почула голос свого сина на іншому кінці дроту.

Батьки звернулися в поліцію

Разом з поліцією Оттави Інслі та її чоловік змогли розшукати Кокса і переконатися, що він живий. Однак перед цим мати вже встигла підготувати все необхідне до похорону, яким мав відбутися наступного дня.

Я подумала: "Боже мій, твій похорон завтра". Я думала про те, яка я щаслива, що він живий, але я все ж пережила увесь цей траур,

– згадує жінка.

Жахлива помилка

А сталося ось що: на Новий рік, коли чоловік, дуже схожий на Кокса, потрапив до лікарні в Оттаві, медсестра зв'язалася з Хізер. Вона подумала, що це його родичі, оскільки за кілька місяців до інциденту Кокс потрапив до цієї лікарні з передозуванням.

Оскільки його обличчя було частково закрите апаратами штучної вентиляції легень, а руки, на яких мали б бути татуювання, були вкриті термоковдрою, Інслі не змогла точно ідентифікувати чоловіка на лікарняному ліжку, до того ж він справді був схожим, а нажахана матір не могла думати ні про що інше.

У нього була така ж зачіска, таке ж густе волосся, як у мого сина, і такі ж довгі вії,

– сказала Інслі.

Особа померлого чоловіка досі залишається невідомою, але перш ніж дізнатися про страшну помилку, сім'я взяла в похоронному бюро відбиток його руки на пам'ять, який тепер може слугувати засобом, який допоможе ідентифікувати його.

Оскільки помилка була виявлена пізніше, органи невідомого чоловіка також були пожертвувані за бажанням Інслі.

Читайте на сайті Таємнича крадіжка: у США викрали 60-метрову радіовежу, що залишило радіостанцію без ефіру

"Це була серйозна помилка з їхнього боку, і я звинувачую себе за неї, але цей чоловік зміг врятувати три життя віддавши свої нирки та печінку", – сказала вона в інтерв'ю CBC.

Що ж до Кокса, то він сказав CBC, що тепер відчуває себе так, ніби йому "дали другий шанс", щоб поглянути на своє життя та змінити його.