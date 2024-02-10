Генеральний директор станції Бретт Елмор розповів в інтерв'ю NBC News, що він не повірив, коли йому зателефонували працівники станції та повідомили про зникнення вежі.

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Що ви маєте на увазі, коли кажете, що вежа зникла? Ви впевнені, що перебуваєте в правильному місці?

– пригадує своє здивування Елмор.

Злодії, очевидно, розібрали вежу і вивезли її, залишивши після себе лише дроти й сміття. Вони також обшукали сусідню будівлю, забравши все цінне.

Елмор зазначив, що радіостанція не застрахована, і оцінив збитки приблизно в 300 000 доларів США.

"Це величезна втрата. Люди звертаються і запитують, як вони можуть допомогти, але я не знаю, як ви можете допомогти, якщо у вас немає 60-метрової вежі і AM-передавача", – розповів Елмор.

Він сказав, що не має жодного уявлення про те, хто і навіщо міг вкрасти 60-метрову радіовежу.

Радіостанція, яка грає класичний рок і кантрі, намагалася залишитися в ефірі, використовуючи FM-частоту, але Федеральна комісія зв'язку США відхилила її запит на продовження мовлення в FM-діапазоні.

Елмор сказав, що він сповнений рішучості повернути радіостанцію в ефір якнайшвидше, але визнав, що це буде непросто, оскільки це станція з невеликим ринком.

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Місцева поліція розслідує загадкову крадіжку, хоча всі добряче шоковані таким інцидентом, адже не розуміють кому і навіщо могла знадобитися радіовежа та обладнання.