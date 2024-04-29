Навігація в такому непередбачуваному середовищі створює значні перешкоди для безпілотних технологій. Це чудово ілюструють труднощі з якими стикаються американські компанії роботаксі в більш структурованих умовах.

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Попри ці виклики, компанія Swaayatt не зупиняється на досягнутому, про що свідчить їхнє відео, яке демонструє, як оснащений сенсорами позашляховик рухається в хаотичному трафіку приміською дорогою.

За словами генерального директора Swaayatt Санджива Шарма, складність індійських доріг є справжнім випробуванням для автономних транспортних засобів. Представлений позашляховик маневрує спритно, хоча деякі його рухи не дуже стабільні та запізнілі.

Автомобіль виїжджає на смугу зустрічного руху, агресивно тримається траєкторії та з'їжджає на обочину, якщо це потрібно. Все це відображає сувору реальність індійського дорожнього середовища. Свааятт наголосив, що алгоритми використовують адаптивні стратегій у вирішенні різноманітних проблем, що виникають під час автономної навігації.

Реальність може бути жорсткішою

Перед нами постає сценарій, в якому самокерований автомобіль повинен наполегливо прокладати свій шлях серед потоку автомобілів, які наближаються і не завжди дотримуються ПДР. І хоч така агресивна стратегія відображають конкурентну природу навігації на індійських дорогах, де кожен автомобіль, автономний чи ні, повинен сам за себе постояти, залишається незрозумілим наскільки вона життєздатна та безпечна.

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Оскільки дебати про безпеку автономних транспортних засобів навіть у більш стабільних умовах тривають, демонстрація Swaayatt піднімає питання про баланс між технологічним прогресом і реальним застосуванням. Чи є це вражаючим інженерним досягненням, чи потенційною катастрофою, залишається відкритим для інтерпретацій.