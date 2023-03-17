Поселення культури лійчастого посуду існувало між 3650 і 3100 роками до нашої ери і це відкриття проливає нове світло на історію взаємин людини з великою та дрібною рогатою худобою. Традиційно вважалося, що протягом тривалого часу люди вирощували корів, кіз, овець та інших тварин заради м'яса, шкур і кісток. Однак останні дослідження показують, що молочне скотарство прийшло в Європу в епоху раннього неоліту.

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Чому це відкриття надзвичайно цікаве

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що носії культури лінійно-стрічкової кераміки зберігали молочні продукти у своїх посудинах, на що вказує аналіз 4327 глиняних посудин з 70 доісторичних поселень. Водночас аналіз стародавньої ДНК свідчить про те, що молочне тваринництво поширилося набагато раніше, ніж алель rs4988235-A, пов'язана з толерантністю до лактози, закріпилася в європейських популяціях.

Щоб з'ясувати, чи зменшували жителі Європи в епоху неоліту негативні наслідки непереносимості лактози, Міранда Еванс з Йоркського університету разом з колегами з Британії та Польщі провела протеомний аналіз (аналіз протеїнів та встановлення нових білків) чотирьох посудин культури лійчастого келиха. Археологи знайшли стародавні артефакти на пам'ятці Славенцінек під час охоронно-рятувальних розкопок у 2016 році.

У стародавніх зразках вчені виявили молочні білки, характерні для овечого, козячого та коров'ячого молока, що вказує на те, що жителі поселення Славенцінек отримували цей продукт від різних великих і дрібних рогатих тварин.



Місце виявлення древньої кераміки зі слідами сиру / Royal Society Open Science

Дослідники також виявили казеїни, складні білки, що утворюються при сквашуванні молока, у стародавньому посуді, зокрема, в одній з пляшок-"нашийників". Подальші порівняння з експериментальними зразками дозволили вченим зробити висновок, що жителі Славенцінека переробляли молочні продукти на сир або сир.

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Це відкриття вказує на те, що носії культури лійчастого посуду виробляли продукт, який міг довше зберігатися і легше транспортуватися. Крім того, перероблене молоко містило менше лактози, що зменшувало негативні наслідки непереносимості лактози в дорослому віці. Це відкриття дає цінну інформацію про історію молочного тваринництва та його вплив на розвиток людського суспільства.