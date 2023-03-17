Палеопротеомні (аналіз древніх білків) дослідження підтвердили, що двоє чоловіків, які жили приблизно в шістнадцятому столітті, стикалися з вірусами з родини коронавірусів, які відрізнялися від SARS-CoV-2 та інших відомих сучасних коронавірусів. Дослідження включало вивчення зубних пульп і зразків сироватки крові з останків за допомогою методів палеогеографії та палеопротеоміки.

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Що ще виявили науковці

Дослідники з Університету Екс-Марселя виявили, що два зразки мали позитивну реакцію на антитіла до альфа-коронавірусу HCoV-229E, бета-коронавірусів OC43 і SARS-CoV-2. Аналіз підтвердив наявність специфічних для коронавірусу пептидів у біологічному матеріалі обох чоловіків.

Вчені зазначили, що виявлені випадки зараження коронавірусом нічого не говорять про те, як вірус вплинув на здоров'я цих чоловіків. Пептиди свідчать про те, що ці збудники відрізнялися від усіх відомих сучасних коронавірусів, включаючи SARS-CoV-2. Інфекція могла передатися цим чоловікам від домашніх або диких тварин, таких як домашні свині, корови або благородні олені, з якими вони контактували.

Що це дослідження дає науці

Результати дослідження вказують на те, що бета-коронавірус міг інфікувати людей раніше, ніж було відомо досі. Важкі наслідки нинішньої пандемії спонукали вчених уважніше вивчити еволюцію коронавірусів і звернути увагу на більш глибоке минуле. Раніше найдавніші докази коронавірусної інфекції були знайдені в останках солдатів, які загинули у Франції на початку Першої світової війни.

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Відкриття найдавніших випадків коронавірусної інфекції у Франції проливає світло на довгу історію коронавірусів та їхній вплив на здоров'я людини. Дослідження підкреслює необхідність подальшого вивчення еволюції цих вірусів і розуміння того, як вони передаються від тварин до людини.