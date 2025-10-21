Яким був внесок Джорджа Смута у науку?

Джордж Смут помер 18 вересня 2025 року у своєму будинку в Парижі від зупинки серця. Цю інформацію тепер підтвердила його сестра. Протягом останніх років Смут жив і працював у Франції, будучи професором фізики в Університеті Париж-Сіте, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Найбільшу славу вченому принесла його робота в межах місії NASA під назвою Cosmic Background Explorer (COBE). Смут очолював команду, яка за допомогою спеціального інструменту, відправленого в космос на борту супутника в 1989 році, змогла створити детальну карту реліктового випромінювання. Це випромінювання, також відоме як космічний мікрохвильовий фон, є своєрідним "відлунням" Великого вибуху, що пронизує весь Всесвіт.​

Команда Смута виявила в цьому фоновому випромінюванні крихітні коливання температури – лише на одну стотисячну градуса. Ці, на перший погляд, незначні флуктуації виявилися "насінням", з якого згодом під дією гравітації сформувалися всі космічні структури, які ми бачимо сьогодні, – зорі, галактики та їхні скупчення. По суті, це було перше пряме свідчення того, що ранній Всесвіт не був абсолютно однорідним, і саме ця неоднорідність дала початок усьому.

Презентуючи результати дослідження у 1992 році, Джордж Смут виголосив фразу, яка стала культовою: "Якщо ви релігійні, це схоже на те, щоб побачити Бога". Цим порівнянням він хотів передати масштабність та важливість відкриття. Видатний фізик-теоретик Стівен Гокінг назвав цю роботу "найбільшим науковим відкриттям століття, якщо не всіх часів".​

За це досягнення у 2006 році Джордж Смут разом зі своїм колегою Джоном Мазером отримав Нобелівську премію з фізики. Їхня робота перетворила космологію зі спекулятивної галузі на точну науку, що спирається на експериментальні дані.



Джордж Фіцжеральд Смут / Фото з особистого сайту Смута

Цікаво, що Смут, який виріс у небагатій родині та змушений був підробляти для оплати навчання в Массачусетському технологічному інституті, пожертвував свою частину Нобелівської премії на стипендії для молодих студентів. Крім того, він став одним із двох людей, яким вдалося виграти мільйон доларів у телешоу "Are You Smarter Than a 5th Grader?".​

Смута пам'ятатимуть як неординарного персонажа з широким колом інтересів, що виходить за рамки відкриттів, якими він найбільш відомий. Як пише видання Uniri, він подорожував світом, щиро цікавився суспільними проблемами, такими як зміна клімату, і пишався тим, що з'являвся в епізодичних ролях у відомому ситкомі "Теорія великого вибуху".