Варто одразу зазначити, що деякі програм, про які розповіли фахівці, вже видалені, однак інші досі залишаються доступними для встановлення в Play Store. Користувачі повинні бути обережними і видалити ці програми, щоб захистити свою приватність і безпеку, якщо вони вже встановили їх.

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Серед виявлених шкідливих програм – такі популярні, як:

Noizz,

Zapya,

VFly,

MVBit,

Biugo.

Ці, на перший погляд, невинні програми, від відеоредакторів та ігор до інструментів для передачі файлів, виявилися прихованими шпигунськими застосунками. Той факт, що ці програми були завантажені мільйонами користувачів, викликає занепокоєння щодо масштабу потенційних порушень конфіденційності.

Важливо! Повний перелік шкідливих програм можна переглянути за цим посиланням.

Чим загрожують такі програми користувачам

Шпигунські комплекти розробки маркетингового програмного забезпечення (SDK), що додаються до цих застосунків, мають можливість збирати конфіденційну інформацію без дозволу користувача. Це включає доступ до файлів, що зберігаються на вашому пристрої, передачу їх на віддалені сервери без вашого відома та збір даних з різних датчиків. Ці дані потім можуть бути використані для відстеження вашої діяльності як онлайн, так і офлайн.

Масштаб проблеми

Особливо тривожним у цій ситуації є те, що багато з цих шкідливих програм все ще доступні для завантаження в Play Store. Навіть такі популярні програми, як Zapya лише нещодавно видалили свої троянські модулі, що свідчить про те, що їхні розробники могли не знати про шпигунські програми, додані сторонніми рекламодавцями та зловмисниками.

Хоча деякі програми були видалені компанією Google, інші залишаються у магазині наражаючи користувачів на небезпеку.

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Вкрай важливо, щоб користувачі вжили негайних заходів для захисту своєї приватності. Видалення перелічених програм зі свого пристрою – це перший крок до захисту від потенційних порушень конфіденційності. Крім того, обережність і ретельне дослідження перед завантаженням будь-яких нових програм має важливе значення для запобігання подібним порушенням безпеки в майбутньому.