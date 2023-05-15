24 Канал пропонує вам попрощатися з розчаруванням від пошуку застосунків і перейти до більш організованого та ефективного підходу. Ми підготували кілька важливих порад, які допоможуть вам розкрити весь потенціал організації головного екрану вашого iPhone або iPad.

Читайте на сайті Видаліть ці застосунки негайно, якщо ви встановили їх з Google Play – вони заражені вірусами

Перегрупування іконок

Щоб змінити порядок піктограм на головному екрані, просто натисніть і утримуйте піктограму, доки всі піктограми не почнуть гойдатися. Крім того, ви можете натиснути й утримувати піктограму, а потім вибрати "Змінити головний екран" у меню, що з'явиться. Перетягніть піктограми у потрібні місця на головному екрані. Закінчивши впорядкування, проведіть знизу вгору (iPhone X або новіше) або натисніть кнопку "Додому" (iPhone 8 або SE2), щоб припинити гойдання іконок.

Якщо ви хочете повернутися до стандартної організації Apple, зробіть наступне:

"Налаштування" "Загальні" "Скидання" "Скинути макет головного екрана".

Визначення пріоритетів важливих програм

Розмістіть програми, якими ви найчастіше користуєтеся, на першому головному екрані. Так ви зможете швидко отримати до них доступ, щойно розблокуєте пристрій. Не обов'язково заповнювати весь екран, оскільки залишення вільного місця може створити чистіший вигляд. Зарезервуйте другий головний екран для рідше використовуваних програм або для організації програм у папки.

Використовуйте Dock

Панель Dock у нижній частині головного екрана – це зручне місце для найнеобхідніших програм. Ви навіть можете помістити папку в Dock, щоб збільшити його місткість. Однак не переповнюйте Dock надто великою кількістю папок, оскільки це може обмежити його корисність. Більшість людей покладаються на Dock для доступу до часто використовуваних програм, таких як Повідомлення, Safari або Пошта.

Упорядкування папок за типами програм

Розділіть свої програми на папки відповідно до їхнього призначення або типу. Важливо створити систему організації, яка відповідає вашому робочому процесу. Наприклад, якщо ви маєте багато банківських застосунків, доцільним буде зібрати їх в одній папці. Це стосується й інструментів, які ви часто використовуєте – їх можна зібрати як в одну папку, так і в кілька, розподіливши за призначенням.

Важливо! Пристосовуйте організацію до ваших потреб і уникайте широких ярликів, які ускладнюють пошук конкретних додатків.

Класифікуйте програми на основі дій

Ще один спосіб організувати папки – за діями, які вони допомагають вам виконувати. Використовуйте ярлики на кшталт "Чат", "Пошук" або "Відтворення", щоб згрупувати програми відповідно. Цей метод може бути більш інтуїтивно зрозумілим і ефективним, ніж загальні ярлики на кшталт "Фотографія" або "Робота". Ви навіть можете використовувати смайлики для позначення дій, щоб їх було легше ідентифікувати.

Алфавітне упорядкування

Якщо ви віддаєте перевагу прямолінійному підходу, організуйте програми в алфавітному порядку. Якщо скинути макет головного екрана в Налаштуваннях, то програми, яких немає в наявності, будуть відображатися в алфавітному порядку, що полегшить їх пошук. Ви також можете впорядкувати програми за алфавітом у папках. Однак уникайте створення надто великих папок, у яких буде складно орієнтуватися.

Бонусна порада

Організуйте іконки програм за кольором. Для тих, хто віддає перевагу візуальному підходу, ви можете згрупувати програми за кольором їхніх іконок. Цей метод найкраще підходить для програм, які ви не хочете зберігати в папках. Ви можете швидко ідентифікувати програми за їхніми характерними кольорами, що полегшити їх пошук.

Корисна порада Ці прості правила продовжать життя вашого Android смартфона від батареї

Не існує універсального способу впорядкування програм. Експериментуйте з різними підходами, щоб знайти те, що працює найкраще для вас. І не забувайте про можливості пошуку Spotlight – вона дозволяє швидко знаходити будь-яку програму або навіть шукати певний вміст у програмах, пропонуючи зручний спосіб доступу до програм за межами головного екрана або Dock.