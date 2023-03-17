Зазвичай такі відео маскуються під туторіали із завантаження зламаних версій Photoshop, Premiere Pro, Autodesk 3ds Max, AutoCAD та інших платних програм.

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Що відомо

Дослідники пишуть, що YouTube залишається одним із найпопулярніших каналів для поширення шкідливого ПЗ. Активність зловмисників, пов'язана з розповсюдженням стілерів (програм, що крадуть дані) через відеохостинг, збільшилася на 200-300% порівняно з попереднім місяцем.

За підрахунками аналітиків, щогодини на YouTube завантажується від 5 до 10 таких роликів, при цьому зловмисники використовують методи отруєння SEO (SEO poisoning), щоб відео з'являлися на початку пошукової видачі.

Посилання на вірус зазвичай містяться прямо в описі під відео , і їх часто ховають за допомогою скорочувачів URL-адрес (Bitly чи Cuttly), а також малвар може розміщуватися в MediaFire, Google Drive, Discord, GitHub і Telegra.ph.

, і їх часто ховають за допомогою скорочувачів URL-адрес (Bitly чи Cuttly), а також малвар може розміщуватися в MediaFire, Google Drive, Discord, GitHub і Telegra.ph. У низці випадків хакери використовують витоки даних і соціальну інженерію для захоплення чужих акаунтів на YouTube, а потім (поки злом не буде виявлено) використовують популярні канали для поширення своїх шкідників серед їх підписників.

Завантаження [роликів] на такі акаунти надає відео зовнішньої легітимності. Зазвичай ютубери повідомляють YouTube про злом акаунта і відновлюють доступ до своїх облікових записів протягом кількох годин. Але за кілька годин жертвами можуть стати сотні користувачів,

– кажуть експерти.

Штучний інтелект допомагає

Останнім часом хакери також вдаються до допомоги ШІ. Такі платформи, як Synthesia та D-ID дозволяють згенерувати настільки реалістичну картинку, що запідозрити на ній несправжню людину просто неможливо. Такий згенерований персонаж коментує, які кроки потрібно зробити для завантаження і встановлення зламаного ПЗ, а глядачі довіряють йому.