Унікальна прибережна ялиця Дугласа (Pseudotsuga menziesii), що росте на схід від міста Коквілл, штат Орегон, вважається однією з найвищих у світі. До пожежі її висота сягала майже 100 метрів, а діаметр стовбура становив 3,5 метра. Це дерево-рекордсмен перебуває під опікою Бюро з управління земельними ресурсами США, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Повідомлення про пожежу вперше надійшло ще 17 серпня від місцевої Асоціації захисту лісів округу Кус. За їхніми даними, займання сталося днем раніше, 16 серпня. Полум'я помітили на самій верхівці дерева, звідки воно поширилося вниз по стовбуру. Примітно, що пожежа торкнулася лише цієї гігантської ялиці, не зачепивши навколишній ліс.

Рятувальна операція виявилася надзвичайно складною. Команди пожежників негайно збудували "лінію стримування" навколо основи дерева та постійно змочували стовбур знизу, щоб не дати вогню поширитися. Для гасіння верхівки довелося залучати гелікоптери, які скидали на неї тонни води. Окрім того, Бюро з управління земельними ресурсами застосувало безпілотники для оцінки ситуації. Дрони, зокрема з інфрачервоними камерами, допомогли отримати зображення верхівки та спланувати подальші дії для порятунку дерева.

Станом на 19 серпня відкритого полум'я вже не було видно. Однак знімки з інфрачервоного дрона показали, що всередині стовбура на висоті близько 76 метрів усе ще залишається осередок займання, прихований від очей. Ситуацію ускладнює прогноз погоди: очікується спека та сухість, що підвищує ризик повторного загоряння та поширення вогню на сусідні дерева.

За попередніми оцінками, вогонь знищив близько 15 метрів верхівки історичного дерева. Проте, попри втрату висоти, представниця бюро Меган Гарпер висловила оптимізм щодо його виживання. Вона пояснила, що дерево настільки масивне, що вогню знадобиться дуже багато часу, аби прогоріти крізь нього повністю.

Причина пожежі залишається загадкою. Спеціалісти вже виключили версію удару блискавки, проаналізувавши погодні дані за останні дні. Наразі офіційне розслідування триває.