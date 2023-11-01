Центральним елементом презентації стане панель E Ink Spectra 6, яка є новим доповненням до технології кольорових екранів E Ink від Sharp. Нові кольорові екрани пропонують ширший діапазон яскравих кольорів та вражаючий рівень контрастності.

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Електронний постер розміром 420 × 594 мм, що відображається на екрані E Ink Spectra 6, точно відповідає паперовому формату А2. З точки зору розмірів дисплея це означає щедрі 28,6 дюймів по діагоналі. Застосування компанією Sharp технології IGZO дозволяє надзвичайно тонко і компактно розташувати дроти та електроніку всередині дисплея, що робить його легким і портативним.

Однією з визначних особливостей цього дисплея формату А2 є його енергоефективність. Під час роботи він не споживає електроенергію, дозволяючи демонструвати зображенню залишатися статичним протягом невизначеного часу. Цей аспект стійкості усуває необхідність у посиленому кріпленні, що робить його практичним і екологічним вибором для різних застосувань.

Особливості дисплея:

Відображаються лише нерухомі зображення. Відтворення відео не підтримується.

Використано IGZO – оксидний напівпровідник, що складається з індію (In), галію (Ga), цинку (Zn) та кисню (O). Він використовується як матеріал у тонкоплівкових транзисторах (TFT), які керують дисплеєм.

Енергія споживається під час перезапису вмісту для відображення на екрані.

Sharp наразі подає заявку на реєстрацію торгової марки для "ePoster".

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Інноваційний кольоровий дисплей E Ink Spectra 6 від Sharp зробить революцію в індустрії візуальної реклами та цифрових вивісок, пропонуючи більш барвисту та екологічну альтернативу традиційним електронним дисплеям. Презентація продукту на заході SHARP Tech-Day в Токіо, безсумнівно, приверне значну увагу як ентузіастів технологій, так і професіоналів галузі.