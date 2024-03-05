Коментар Meta

Представник Meta, який відповідає за комунікації зі ЗМІ та спільнотою, опублікував короткий твіт, у якому заявив, що компані знає про проблему.

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Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми працюємо над цим зараз,

– пише Енді Стоун.

При цьому він не називає причину збою, який призвів до недоступності майже всіх сервісів компанії – Facebook, Instagram, Threads. При цьому WhatsApp залишається єдиним додатком, який досі в мережі й доступний для користувачів.

Нагадаємо, на фоні цього збою користувачі кинулися в інші соцмережі, призвівши до перебоїв у YouTube та TikTok. Також можна помітити затримки в роботі Telegram (повідомлення відправляються не відразу).