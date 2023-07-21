Марк Тесьє-Лавінь, якого називають найвидатнішим співробітником одного з найвідоміших навчальних закладів США, сказав, що йде у відставку з 31 серпня "на благо університету". Це станеться майже через дев'ять місяців після того, як журналіст-першокурсник університетської газети The Stanford Daily повідомив, що старі лабораторії їхнього керівника регулярно маніпулювали даними про нейробіологію, які потім публікувалися в журналах, на Які покладається весь науковий світ.

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Що відомо

У середу опікунська рада Стенфорда поділилася висновками багатомісячного розслідування минулих наукових робіт, співавтором яких був Марк Тесьє-Лавінь. У майже 100-сторінковому звіті про дослідження розглядаються 12 його робіт, у п'яти з яких він був головним автором, і всі вони були написані до його приїзду в Стенфорд. У звіті зроблено висновок, що президент Стенфорда не знав про жодні маніпуляції з даними й "не був безрозсудним", коли не виявив ці маніпуляції.

Попри це, комісія зазначила, що в усіх 12 дослідженнях були "серйозні недоліки в поданні даних".

В одному з досліджень 2001 року, яке потім багато цитували, змогли підтвердити "відфотошоплені дані".

Ще в декількох знайшли дані, скопійовані з інших наукових праць.

Група експертів також спростувала твердження, що Тесьє-Лавінь приховав фальсифіковані дані у знаковому дослідженні хвороби Альцгеймера 2009 року. Це не означає, що робота не мала жодних проблем, оскільки у звіті сказано, що роботі не вистачало "строгості, яка очікується від роботи з такими потенційними наслідками". Це дослідження та кілька інших робіт, співавтором яких був президент Стенфорда, заслуговували на спростування.

У різний час, коли виникали сумніви щодо статей доктора Тесьє-Лавіня [...] Тесьє-Лавінь не зміг рішуче й відверто виправити помилки в науковому доробку,

– підсумувала комісія.

Цю ситуацію називають одним із найбільших випадків наукової недбалості за останні роки, причому з боку великої фігури в науковій та біотехнологічній спільноті. Тесьє-Лавінь своєю чергою звинуватив інших співробітників лабораторії в маніпуляціях з дослідницькими даними, але наголосив, що він "не знав про ці проблеми". "Я згоден, що в деяких випадках я повинен був бути більш старанним у пошуках виправлень, і я шкодую, що не був таким", – сказав учений.

Тесьє-Лавінь сказав, що він буде працювати над тим, щоб відкликати три роботи й виправити ще дві інші статті.