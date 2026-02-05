За даними аналітичної компанії Omdia, у четвертому кварталі 2025 року Apple відвантажила 19,6 млн iPad, що на 16,5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це дозволило компанії ще більше відірватися від конкурентів, навіть попри загальне охолодження ринку планшетів. Про це пише аналітична компанія Omdia.

Чому iPad продовжує зміцнювати позиції?

За темпами зростання Apple поступилася лише Lenovo, яка наростила поставки на 36,2%, реалізувавши 3,9 млн пристроїв. Водночас саме Apple зберегла беззаперечне лідерство за часткою ринку. У четвертому кварталі 2025 року вона досягла показника 44,9%, що на 2,6 відсоткового пункта більше, ніж роком раніше.

Для порівняння, частка Samsung склала 14,7%, Lenovo – 8,8%, Huawei – 6,9%, а Xiaomi – 6,4%. На всіх інших виробників разом припало 18,3% світового ринку планшетів.

В Omdia пояснюють успіх Apple стабільним попитом на нові моделі, зокрема iPad 11-го покоління та лінійку iPad Pro на базі чипів M5. Саме ці пристрої стали ключовими драйверами зростання компанії наприкінці року.

Що стосується ринку загалом, аналітики зафіксували приблизно 10-відсоткове зростання світових поставок планшетів у четвертому кварталі 2025 року. Це трохи перевищує показники 2024 року і може свідчити про завершення затяжного спаду, який тривав три роки після пандемічного буму продажів.

Як пише 9to5mac, експерти звертають увагу на потенційні проблеми у найближчій перспективі. За словами менеджерки з досліджень Omdia Хімані Мукки, 2025 рік став найуспішнішим для ринку планшетів з часів пікового попиту у 2020 році. Додатковий імпульс у четвертому кварталі забезпечили сезонні святкові продажі та активне накопичення запасів виробниками напередодні можливих обмежень у постачанні пам'яті.

Однак уже у 2026 році цей фактор може зіграти проти ринку. Аналітики прогнозують, що дефіцит компонентів і зростання витрат почнуть тиснути на попит, що створить нові виклики як для Apple, так і для інших виробників планшетів.