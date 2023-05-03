Якщо ви користувач Windows 11 і вас турбує температура центрального процесора вашого комп'ютера, є кілька способів її перевірити. 24 Канал розповість вам, як дізнатися температуру процесора за допомогою вбудованих функцій та декількох безкоштовних сторонніх програм.

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Використання BIOS/UEFI

Один зі способів дізнатися температуру процесора – зайти в меню UEFI вашого комп'ютера, або ж BIOS. У цьому меню відображається різноманітна інформація про вашу систему, зокрема температура процесора. Однак не всі меню BIOS можуть показати актуальну температуру процесора, тому, залежно від вашого пристрою, ви можете не знайти нічого корисного там.

Крім того, цей метод показує температуру процесора, коли Windows 11 не завантажена, тому ви не зможете з'ясувати, чи певна програма або гра спричиняє нагрівання процесора. Іншим недоліком цього методу є те, що вам потрібно перезавантажити комп'ютер, щоб потрапити в BIOS/UEFI, а це займе трохи часу, до того ж доведеться закрити усі програми з якими ви працювали.

Використання Core Temp

Core Temp – це безкоштовна програма, яка дає змогу перевіряти температуру процесора як на головному екрані програми, так і в системному треї. Вона також показує температуру для кожного ядра вашого процесора, що в деяких випадках буває дуже зручно.

Щоб скористатися програмою, потрібно:

Відвідати сайт Core Temp, завантажити та встановити програму на ПК. Під час встановлення не забудьте зняти позначку з опції "Build Your Kingdom", яка встановлює небажане програмне забезпечення на ваш комп'ютер. Запустіть програму Core Temp. У розділі "Температурні показники" ви побачите поточну температуру процесора.

Температурні показники постійно оновлюються, оскільки температура вашого процесора постійно коливається.

Використання Speccy

Ще одним популярним і безкоштовним додатком, який можна використовувати для визначення температури процесора в Windows 11, є Speccy. Ця програма дозволяє перевірити температуру процесора, а також знайти інші відомості про ваш ПК.

Завантажити її можна на сайті Speccy. Далі просто встановлюєте застосунок та відкриваєте його.

На головній сторінці програми в розділі "Процесор" ви побачите загальну температуру вашого процесора.

Щоб дізнатися температуру кожного ядра, натисніть "CPU" на лівій бічній панелі програми.

На правій панелі, у розділі "Ядра", ви побачите температуру кожного ядра процесора.

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Використання Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor – це третя безкоштовна програма, яку ми порекомендуємо. З її допомогою ви можете перевірити температуру процесора та дізнатися більше детальної інформації про вашу машину.

На екрані програми в розділі "Температури" ви побачите температуру кожного ядра вашого процесора. Програма також відображає іншу корисну інформацію, наприклад, температуру жорсткого диска або SSD-накопичувача.

Важливо! Усі вищезазначені застосунки потрібно запускати від імені адміністратора, тому що використання датчиків температури та інших сенсорів вимагає саме такого режиму роботи.