Генеральний директор Pulsar Fusion Річард Дінан стверджує, що термоядерні ракетні двигуни є "неминучістю" для космонавтики. Компанія вже розпочала будівництво пілотного заводу в Блетчлі, Велика Британія.

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В інтерв'ю TechCrunch Дінан поставив критичне питання:

Чи може людство досягти термоядерного синтезу? Якщо так, то все інше стає несуттєвим. Термоядерні двигуни є невід'ємною частиною еволюції людства в космосі.

Дінан твердо переконаний, що термоядерні двигуни, попри їхню потенційну високу вартість, зрештою виявляться мудрою інвестицією завдяки їхній здатності забезпечувати прискорення до неймовірно високих швидкостей, споживаючи при цьому мінімум палива.

Хоча фізика, що лежить в основі термоядерних реакцій у космічному просторі, добре вивчена, практична демонстрація такої технології ще попереду. У космосі термоядерні реакції відбуваються легше завдяки сприятливим умовам екстремального холоду та майже ідеального вакууму.

Надзвичайна щільність енергії термоядерних реакцій обіцяє розганяти космічні апарати до неймовірних швидкостей. Однак приборкання вкрай непередбачуваної поведінки плазми, яка є необхідною для термоядерних реакцій, залишається найбільшим викликом.

Компанія почала роботу над двигуном

Найближчою метою Pulsar Fusion є створення 8-метрового прототипу реактора, здатного досягати надвисоких температур і генерувати достатню швидкість для міжзоряних подорожей. Будівництво прототипу заводу вже ведеться за участю партнерів з американської компанії Princeton Satellite Systems. Ці співробітники використовуватимуть суперкомп'ютер для проведення симуляцій, які поглиблюють наше розуміння поведінки плазми в електромагнітній пастці і ракетному двигуні.

Ці цінні знання допоможуть у розробці термоядерного ракетного двигуна. Наступний етап включатиме тестування технології Pulsar на орбіті, що стане першою в історії демонстрацією термоядерного двигуна в космосі.

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Генеральний директор Pulsar Fusion стверджує, якщо ми хочемо вийти за межі нашої Сонячної системи протягом життя людини, немає жодної іншої технології, здатної здійснити такий подвиг. З Pulsar Fusion на чолі, можливості космічних досліджень і людської присутності в космосі незабаром можуть розширитися за межі нашої уяви.